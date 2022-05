DATO MATA RELATO: Mientras el Gobierno insiste que en Formosa no hay desocupación y se pagan los mejores salarios, los datos muestran otra realidad

109

Hace pocas horas el alquimistas de las estadistas aldeanas Adrián Muracciole aseguró que «la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC demostró que Formosa es la provincia con mayor igualdad en la distribución del ingreso del NEA y del país«, para arribar a esa conclusión aseguró que la ecuación es simple y solo hay que «dividir la masa salarial de los presupuestos provinciales (¿?) por la cantidad de empleados públicos (¿?), para obtener la remuneración promedio. Si hacemos ese cálculo, nuevamente Formosa se ubica entre los primeros lugares del Norte Grande que mejores salarios paga”.

Muracciole ponderó la política salarial de Gildo Insfran que este año se reflejó en un incremento del 50%, posicionando a nuestra provincia, una vez más como en años anteriores, entre los de mayores aumentos a nivel nacional”. “Son este tipo de decisiones políticas, que toma el gobernador Insfrán las que tienen estos resultados concretos que demuestran el crecimiento y desarrollo de nuestra provincia”, relató.

Realidad mata Relato

Horas después Radio Parque dio a conocer el recibo de sueldo de un empleado municipal de Misión Taccaglé categoría 19 planta permanente que en junio del 2017 cobraba $ 2.019 pesos y que a la fecha con los aumentos otorgados por la provincia estaria cobrando poco más de 4 mil pesos.

El mismo día el diario La Mañana publicó un reportaje a un municipal de la Comisión de Fomento de Los Chiriguanos de apellido Cuellar, que tiene un sueldo básico de 3.306 pesos y que por dedicación funcional, antigüedad y presentismo, su remuneración alcanza los 4.560 pesos a lo que suma lo que recibe por asignaciones por hijo -tiene tres- cobra 3.000 pesos más, más un adicional y una suma fija, alcanzando un total de 13.887 pesos por todo concepto en el mes.

Cuellar renunció a su empleo por considerar que «no se puede vivir con un sueldo de 13 mil pesos por mes«.

Cuellar confirmó en la nota que con fecha 10 de mayo envió una nota al presidente de la Comisión de Fomento de Los Chiriguanos, Antonio Caldera, comunicando su decisión de renunciar como personal de planta permanente Categoría 19.

En otros municipios de la zona se están pagando salarios de 4.000 pesos, aseguró Cuellar

«El sueldo es muy bajo», se quejó y reveló que en otros municipios de la zona se están pagando salarios de 4.000 pesos a los empleados de esas comunas. «Son contratados o jornalizados, y esa plata no alcanza para nada», remarcó.

«Yo le pregunto: ¿Los que están en el Gobierno sí pueden vivir con el sueldo básico de 3.000 pesos por mes y con una asignación de 1.000 pesos por hijo»

«Con ese sueldo no se puede vivir. ¿A cuánto están la yerba, la carne y el pan?, no alcanza para una semana», dijo, señalando que se va a dedicar de lleno a su ladrillería y a «hacer de todo un poco» para mejorar sus ingresos.

«No me echaron. Yo renuncié porque no me alcanza ni para la yerba con lo que se gana en el Municipio de Los Chiriguanos«, escribió después Cuellar en sus redes sociales al aclarar su situación.

Comments

comments