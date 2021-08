De juez a militante fanático: El Juez Morán en tiempo récords volvió a suspender importante sesión del Consejo Superior

26

Se conoció una nueva intervención del Juez Pablo Morán en lo que respeta al acontecer diario de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), en esta oportunidad volvió a interceder en favor del entorpecimiento del desarrollo institucional, así lo denuncia un sector mayoritario del Consejo Superior de la casa de estudios formoseña.

Una nueva medida cauteñar en favor de un sector muy emparentado con el oficialismo provincial y que tiene como una de las referentes a la consiliaria destituida o ex – consiliaria Olga Isabel Comello.

Según la resolución de Morán y analizando el reglamento interno del Honorable Consejo Superior de la UNaF que exige como requisitos para la convocatoria a sesiones extraordinarias de extrema urgencia: notificación a los consiliarios y orden del día, fijada para el día 27 de agosto de 2021 a las 08: 00 horas, sea lo más razonable.

Lo más llamativo es que en distintos fallos anteriores o situaciones similares Morán, dejo en claro que a fin de no ser reiterativo se han sentado bases para el normal funcionamiento de las instituciones y que estas gocen de la legitimación y representatividad y además recomendó en dicha medida que en lo futuro los miembros del Consejo Superior sean celosos de estricto cumplimiento de las normas y reglamentos que los nuclea.

Hasta ahí se podría decir sería la parte más decorosa de estas reiteradas situaciones, pero si el Juez Pablo Morán se interiorizara más de los atropellos cometidos por quienes representan los intereses del sector que se hace conocer como “Reconstruir UNaF”, tal vez no tendría la misma actitud o determinación. En la última sesión del 25 de agosto pasada fue muy indignante la manera en las que los consiliarios que están muy identificados con la “Reconstrucción” se dirigían al resto del Consejo Superior con improperios insultos y amenazas incluso al mismo rector Augusto Parmetler.

Irreproducibles son los parlamentos de Olga Comello, Diego Ortíz, Miguela Unsaín y Fabrizio Gómez Navarro. En el caso de Ortíz se pudo escuchar como le “aconsejó” al Presidente del cuerpo “que no cometa atropellos, tenga un final de mandato en paz”, y al finalizar la sesión y sus adjetivaciones más burdas agregó: “Señor rector le deseo un felíz paso por los juzgados federales, y que espero le sea leve”, amenazas deplorables que no son simples chicanas sino que quebrantan espíritu democrático en la UNaF.

La “Reconstrucción” está con la “Morán” baja

Con fallos a su favor, este sector que responde al gobierno provincial y Olga Comello, ésta última como punta de lanza de este grupo, aunque destituída por no validar sus concurso docente, insiste en participar de las sesiones ordinarias o extraordinarias, pero que se les puede pedir a estos consiliarios que están usurpando estos cargos si el mismo Morán, es “docente” de la UNaF, el pedido en su momento fue elevado por la Decana subrogante Marta Botterón y firmado por la ex Secretaria General Académica Mónica Inés Daldovo. Entonces y respondiendo a una cacofonía nunca mejor mentada que este momento particular, es una clara falta de moral el hecho de ser “juez y parte”, ya que el mismo sin lugar a dudas tiene intereses directos o indirectos.

Podemos agregar que se lo vincula a las altas esferas provinciales y es entonces donde se puede entender sus fallos records en favor de un grupo y la demora u omisiones voluntarias en los planteos sobre cuestiones de fondo como ser candidatos sin concursos docentes, votantes que no reúnen requisitos, proscripciones de candidatos ,y más aun todas las denuncias por irregularidades que se realizo a la ex Junta Electoral de la UNaF ante el juzgado que preside el magistrado , no han sido resolvidas vulnerando derechos políticos colectivo ocasionando perjuicios graves a sectores colectivos de sectores que quieren participar en la vida democrática de la Casa de Altos Estudios, sin intromision de otros poderes del estado y defendiendo la autonomía la esencia de la Universidad Argentina…

Fuente: Diario Expres

