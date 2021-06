El sueño del dictador perpetuo, sería que la oposición no se presente a elecciones

“Nunca pongas en duda que un pequeño grupo de ciudadanos preocupados y comprometidos pueda cambiar el mundo; de hecho es lo único que lo ha cambiado”

Margaret Mead (1901-1978) antropóloga cultural estadounidense.

Comparto y creo firmemente en esa idea. Por eso disiento con mi amigo, colega y correligionario Beto Aranda en que “el arco opositor debiera unirse y abstenerse de participar en las futuras elecciones mientras rija la ley de lemas, la reelección indefinida en todos los cargos públicos y la junta electoral permanente esté compuesta por jueces militantes del oficialismo gobernante de modo tal de no convalidar ningún resultado electoral en una provincia con democracia ficticia”.

En otro momento y con otros actores, quizá, hubiera abrazado esa postura; de hecho, en un momento, hace años la sostuve. Ahora no. Qué más quisiera este gobierno anti republicano, dictatorial, que la suma del poder público, sin opositores, a quienes sus voceros y representantes, descalifican a diario así como a los jueces que fallan contra sus supuestas medidas sanitarias, autoritarias y violatorias de derechos humanos básicos. Sería el sueño del dictador perpetuo así como no tener prensa crítica. ¿Que estaría deslegitimado? No seamos ingenuos. ¿A Gildo Insfrán y sus seguidores les importaría o a la mayoría de los formoseños y paraguayos cautivos? Cristina Fernandez dijo que la división de poderes es una rémora de la Revolución Francesa y tampoco quiere la independencia del Poder Judicial (Pretende que los elija el pueblo) ni la del Procurador General. ¿Legitimidad? ¡¡¡Pamplinas!!!

Si no hubiera sido por algunos legisladores y abogados de la oposición algunos de los cuales llegaron hasta la CSJN y a la CIDH, cientos o miles de formoseños continuarían varados en la ruta sin poder ingresar a su provincia y otros miles privados de su libertad en los centros de detención y contagio. Mi enorme gratitud y reconocimiento a esos dignos representantes que pusieron en riesgo su buen nombre, honra, libertad, integridad y salud en beneficio de miles de formoseños. Ellos me representan y creo que a muchos conciudadanos. Porqué quedarnos sin esa representación aunque sean pocos?

Espero y deseo que esos miles que padecieron la falta de política sanitaria, económica y social de este gobierno inhumano, carente de empatía, piense y revea su voto. No puedo creer que los hoteleros, gastronómicos, comerciantes, transportistas, dueños de gimnasios, academias de danza, trabajadores de la cultura, clubes, informales en general, fundidos por no permitírseles trabajar durante más de un año cuando la mayor parte del 2020 prácticamente no tuvimos casos de covid ni fallecidos, olviden quién los abandonó, quiénes los acompañaron y que el gobierno introdujo el primer caso, los consiguientes contagios en sus centros inhumanos y ahora el vocero de la Mesa del Covid pretende hacer creer con su ridículo fosforito que los legisladores opositores y manifestantes encendimos la llama que se esparció y ya es imparable. ¿Todos ellos votarán a quiénes los fundieron? ¿Y a quién votarán si quienes los acompañaron en la calle y en la justicia no se presentan a elecciones, en blanco? ¿En quienes se verán representados tantos jóvenes que marchaban por una” Formosa Libre”?

Valga aclarar que la inmensa mayoría de los enfermos graves de covid o fallecidos no iban a las marchas, teniendo todo el derecho a manifestarse, con protocolos, pues la pandemia no es una franquicia para anular el derecho vigente, no crea ni amplía poderes (Dr. Carlos Rosencrantz, Presidente de la CSJN); la Constitución Nacional y los Tratados de DDHH se hallan vigentes y no hay estado de sitio.

Por todo lo expuesto, considero que más que nunca la oposición (aunque seamos un puñado) y la prensa no adicta deben fortalecerse porque sin ellos no es posible una democracia republicana. Una oposición unida, que no excluya a nadie, elija a los mejores, no imite los vicios de la casta gobernante: nepotismo, perpetuidad, club de amigos, ñoquis…