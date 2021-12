Dejen de robarse la plata de la salud pública: “Gildo tenes que parar esto, mucha gente la está pasando muy mal…”

Palabras más, palabras menos, la dura y sentida recomendación de uno de sus médicos más cercanos que no responde ciegamente a Pomelo Ferreyra, torció la mirada indiferente que el gobernador venia teniendo con los prestadores médicos y con las airadas quejas de la sociedad que hoy no ven la mínima diferencia entre las gestiones José Luis Décima que se fue en medio de escandalosas denuncias de corrupción y la de Aníbal Gómez, que ha pesar de haber despertado expectativas de cambios hasta ahora solo demuestra que no está a la altura, que no cumple y que es más de lo mismo, aseguran en los ámbitos médicos.