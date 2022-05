Denuncian ante el STJ a la jueza Laura Karina Paz por abuso de autoridad, incumplimiento de sus funciones y utilizar recursos judiciales en beneficio propio

459

El empresario y abogado Mariano La Rocca solicitó al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa restablezca la justicia y el derecho de defensa e intervenga ante hechos de gravedad institucional en el servicio de justicia, dado que la jueza Laura Karina Paz a cargo del Juzgado de Instrucción N° 5 de esta Ciudad, no solo abusa de su cargo sino el tiempo hábil por el cual se le paga un sueldo por parte de todos y cada uno de los habitantes de la Ciudad de Formosa en beneficio propio. Laura Karina Paz fue denunciada para intervenir directamente en las causas que impulso contra su exmarido Mariano La Rocca, actuando como procuradora, intimidando testigos y porque utiliza el tiempo hábil del juzgado para ejercer su propia defensa, utilizando los bienes del Poder Judicial (papel, computadoras etc) y deja sin justicia su puesto ya que en los momentos en que tendría que estar ejerciendo su magistratura se encuentra defendiendo intereses propios en días y horarios laborales.-

La Rocca denunció que la Dra. Laura K Paz ejerce la procuración en dichas causas, aun cuando posee una apoderada, concurriendo a las distintas actuaciones procesales, entre ellas testimoniales las cuales duran aproximadamente tres (3) horas.-

Como procuradora la utiliza para hacer valer su cargo, ingresar por lugares no habilitados para los justiciables, solicitando consejos en mesas de entradas a viva voz, llamadas telefónicas, y esto de por si ya implica gravedad institucional , hay que agregarle que todos los actos los realiza en horario laboral, sin que pida permiso o licencia , dejando su Juzgado a la deriva, dándose un privilegio que va contra el decoro y las buenas costumbres.-

No se discute el derecho a la Dra. Paz de asistirse en causa propia, lo que no tiene derecho es que en horario laboral utilice los medios del Poder Judicial de la Provincia de Formosa, sin anoticiar por donde corresponda su ausencia a su lugar de trabajo en largas horas matinales, incumpliendo así el art. ARTÍCULO 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial que «Constituye un deber de los jueces y funcionarios concurrir diariamente a su despacho y cumplir con el horario que establezca el Superior Tribunal de Justicia», estableciéndose en el RIN que ‘los magistrados,

La Dra. participó de un audiencia en la que es parte y que duró más de 4 horas, en día y horario hábil desde las 09:00 hs ,hasta las 12:30 hs, es decir que la magistrada dejo de concurrir a su trabajo en toda una mañana , luego participó de otra audiencia de más de 3 horas, dejando a lo justiciables a la deriva ante la falta de firma de sus expedientes.

Es imperioso mencionar que a la doctora Paz no solo se le abonan sus haberes por horarios que no cumple la función, sino que además usa los recursos propios del Poder Judicial para llevar adelante su actividad, haciendo también uso de la inteligencia policial para atemorizar al declarante y no dejar trabajar tranquilo a su ex marido y a su grupo de trabajo, motivo por e cual se hace presente a fin de dejar constancia de lo acontecido debido a que siente perseguido por parte de la nombrada.

