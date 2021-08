Denuncian fraude, proscripción e irregularidades en la elección de Facultad de la Salud en la UNaF

45

En la mañana del miércoles se habilitaron las urnas en la Facultad de Ciencia de la Salud en la Universidad Nacional de Formosa para la elección de representantes del claustro no docente en las categorías del Consejo Superior y Consultivo.

El docente Rafael Olmedo denunció irregularidades en el proceso previo a la contienda electoral y acusó a la Junta Electoral de proscribirlo como candidato a consiliario superior de la Lista N° 2 de No Docentes Unidos por orden y decisión del vicegobernador Eber Solís.

“Es una atropello a la democracia. No me habilitaron la candidatura por temor a los resultados en las urnas. Me proscribieron desde la Junta Electoral por decisión y orden política del Vicegobernador, que lidera la agrupación Lista Azul y por la cual se quieren apoderar de la Universidad”, manifestó el ex secretario de Asuntos Estudiantiles en la UNAF.

Olmedo responsabilizó a Eber Solís por las maniobras fraudulentas y de compra de conciencia para obstaculizar su candidatura por temor a una derrota electoral.

“No respetan nada. La Junta Electoral está cargada de irregularidades y desprolijidades. Se tomó cinco días para resolver nuestra presentación de cambio de candidato suplente en la lista para la categoría de representantes al Consejo Superior. El mismo vicegobernador le ofreció una casa y un terreno a nuestro candidato para que se baje y nos deje sin tiempo de maniobra”, agregó.

