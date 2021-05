Denuncian que el custodio del senador Mayans, asesinó de un disparo a su vecino, y las complicidades del poder político le permitió huir alegremente del país

29

Víctor Gavilán en comunicación con Radio Parque desde Estados Unidos, denunció que el custodio del senador Mayans mató con el disparó de una escopeta a su hermano y la carátula de la causa asignada inicialmente por el Juez Mariño, como “lesiones” le permitió la libertad al asesino para poder fugarse del país.

El hombre exigió basta a las injusticias y de los favores políticos, basta de que todo quede impune sobre todo un crimen como este, que fue un asesinato, por eso se está buscando la justicia en Clorinda, debido a que el asesino de su hermano es el señor Salinas y es parte del gobierno oficial.

“mi hermano estuvo tirado en el piso por horas, desangrándose estando la policía allí, y nadie hizo nada…”

“Estoy harto de qué cuando llamo a las emisoras de radios inclusive a la policía, todo es una gran confabulación, nadie quiere ayudar ni quiere hacer nada, todo es un rotundo no, intenté varias veces hablar en la radio pero sólo me dijeron que podía hacer un video, inclusive para hacer la denuncia mi familia tuvo muchos problemas, nadie quería tomarle la denuncia”, cuestionó.

“Mi tía tuvo que ir varias veces a distintas delegaciones, cuando mi hermano fue para hablar con el doctor Mauriño para tratar de que cambien la carátula por homicidio, su señoría mandó decir con un policía que no podía verlo a mi hermano, porque están en una situación seria y que regrese el día 21, todo siempre es un gran no, ni siquiera quieren tomarle la denuncia a los testigos, nunca quisieron hacer nada, mi hermano estuvo tirado en el piso por horas estando la policía allí, estuvo tirado más de una hora perdiendo sangre y la respuesta de la policía fue que al ser el acusado e implicado en esto Salinas Ramón estaba armado con una escopeta calibre 12, cómo se lo ve en uno de los videos, cuando una persona que estaba llorando aparentemente la hija dice que hagan algo, la policía dice yo también tengo familia” sostuvo.

Además señaló que es indignante el actuar de la policía desde el momento en que sucedió el hecho, pero está actuando por órdenes de un superior, fue su hermano mayor quién debió Ingresar a Vicente el fallecido al hospital, el caso fue que la víctima estaba festejando su cumpleaños y hubo un altercado en la noche en donde en donde Miguel Duarte y Jhony Duarte, quiénes son dos personas que lastimaron brutalmente a su hermano antes del disparo, y cuando éste estaba inconsciente debido a los golpes, viene el señor Ramón Salinas y le da el disparo en la pierna.

“Mi hermano no vive cerca de donde sucedió esto y el hijo de Vicente fue quien llamó a su hermano mayor, para que lo lleve al hospital quién ingreso a las 4 de la mañana, una hora después del disparo, la herida fue grave en la pierna derecha arriba de la rodilla y estuvo en Clorinda un día, el lunes fue trasladado a Formosa de urgencia fue ingresado al hospital Central directamente a quirófano, se le amputo la pierna ese mismo día”, contó.

“Se que se dice que mi hermano falleció por mala praxis, pero eso no es cierto, es más quiero agradecer al cuerpo médico y a todas las personas que ayudaron e hicieron lo imposible por salvar la vida de mi hermano, se de esto porque era el encargado de tomar las partes médicos, él fue sometido a varias operaciones y tuvieron que amputarle nuevamente la pierna, si bien sobrevivió a la cirugía falleció el día lunes 17 de mayo, durante todo este proceso nosotros sólo estábamos concentrados en su salud y mientras tanto el juez Mauriño había caratulado la causa como lesiones y el señor Ramón Salinas fue liberado el 11 de mayo, cuando mi hermano estaba en terapia intensiva muy grave y esto fue como una bofetada en la cara de la familia“, indicó.

También añadió que gracias a la orden del juez sólo estuvo preso dos días, y hasta el día del fallecimiento de mi hermano este señor tuvo todo el tiempo para poder escaparse y actualmente está prófugo de la justicia, por lo que desde un video solicite que la carátula fuese cambiada de lesiones a homicidio, cosa que no sabe si sucedió porque el juez no quiere hablar con la familia,

Según vecinos el domicilio del señor Salinas fue al llamado dos veces pero todo fue hecho como dando el espacio y tiempo para que él pueda escaparse, porque nunca debió haber sido liberado si el doctor Mauriño hubiese colocado la carátula correcta, pero como tiene entendido que el señor Salinas es asesor del senador Mayans es obvio que hay favores políticos, por lo tanto fue todo planeado.

Gavilán dijo “yo pido justicia, necesito que este caso no quede impune y que la muerte de mi hermano no sea en vano, necesito que pague toda la corrupción judicial que tenemos en la ciudad de Clorinda y esos favoritismos políticos que existen, desde los medios de comunicación hasta la policía o el mismo sistema judicial todo está encadenado en este favoritismo político, siendo una bofetada la libertad de prensa, porque uno no puede ni siquiera decir nada, mi familia tiene miedo de hablar porque ellos viven en el lugar, hay mucha gente que también tiene miedo a las represalias, pero eso no debería ser así si este fuese en sistema democrático y libre, donde uno pueda decir lo que uno quiera sin ser amenazado, por eso abogamos para que esto no termine así y este hombre quede libre que Salinas no sea juzgado y todo esto que sea impune, porque lo que pasó fue un crimen y mi familia está destrozada, por eso pedimos justicia“.

Para terminar agregó qué agradece a Radio Parque por brindarle un espacio, escucharlo y poder hacer saber a toda la comunidad lo que realmente pasa en Clorinda y espera llegar al arresto de salinas que está prófugo para que sea juzgado y se haga justicia.

