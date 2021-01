Denunciaron penalmente al Gobierno de Gildo Insfran, por graves delitos de degradación humana, violencia institucional, de género y discriminación.

0

El diputado nacional Mario Horacio Arce, y el presidente de la UCR Martín Osvaldo Hernández, patrocinados por la Dra. Agostina Villaggi, formularon ante la Justicia Federal una denuncia penal contra funcionarios del gobierno provincial ante la comisión de graves delitos vinculados a las condiciones sanitarias, inhumanas, degradantes y de hacinamiento en que los ciudadanos son aislados en la provincia, mezclando a personas con covid positivo, junto a personas con resultado negativo o incierto, lo que resulta un acto criminal, que la justicia debe investigar.

A raíz de los hechos de público conocimiento que se han difundido por los medios masivos de comunicación y por redes sociales, como así también por las publicaciones oficiales realizadas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 de la Provincia de Formosa, presentaron la formal denuncia, frente a las condiciones de hacinamiento entre personas con resultado negativo y personas que ya padecen la patología Covid- 19, lo que constituyen un hecho grave y conducente al contagio y propagación de la epidemia.

El Gobierno de la Provincia, manifiesta que el Estadio Cincuentenario se encuentra acondicionado para recibir a los casos leves y asintomáticos de Covid-19 y la presencia de personas sin resultados o con resultados negativos a coronavirus constituyen claramente el delito denunciado.

Los hechos poseen una gravedad muy preocupante ya que se están mezclando personas con casos confirmados y personas que aún no han sido diagnosticados con la patología Covid-19.

Desobediencia judicial

Las graves violaciones a los derechos humanos, configura también el delito de Desobediencia Judicial, pues resulta claro que en las condiciones verificadas en la convivencia del Estadio Cincuentenario la Provincia de Formosa se está violando de manera manifiesta, intencional y flagrante el fallo emito en el Auto Interlocutorio Nº Nº612/2020 “David Eduardo, Suizer Daniel Isaías, Lee Carlos Roberto S/ Habeas Corpus” Expte Nº 1430 Año 2020, cuando expresa claramente lo siguiente

La desobediencia claramente se tipifica, ya que no se está asegurando la intimidad de las personas en el Estadio Cincuentenario, no existen habitaciones individuales, solo son divisiones precarias y transitorias, no existen puertas, todas las personas alojadas se encuentran hacinadas, no existen lugares apropiados para que las mujeres con hijos tengan intimidad, la población está durmiendo enfrentados sin privacidad, no existen la cantidad de baños para la población, ya que se torna degradante para las personas, resultando no solo violatorio de la intimidad, la dignidad, sino también de las normas sanitarias vigentes.

Violación de Derechos Humanos

También se verifican claramente violaciones a los Derechos Humanos establecidos expresamente por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales, en los que el trato inhumano, degradantes resultan manifiestos ante la ausencia de condiciones mínimas de seguridad sanitarias, de intimidad, dignidad, higiene, de preservación de los derechos de niños niñas y adolescentes, vinculándose acciones de violencia institucional, de género y discriminación.

En las imágenes se puede ver claramente la presencia de adultos hombres y mujeres, niños y adolecentes sin el resguardo de la intimidad con personas mayores en condiciones inadecuadas, los niños y adolecentes sometidos y presenciado situaciones de violencia, situaciones intimidatorias que lejos están de ser las situaciones en la que deben preservarse la salud física y mental de los niños niñas y adolecentes.

