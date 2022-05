Denunciaron que un Comisario en presunto estado de ebriedad habría protagonizado el choque entre su Eco Sport un Scania

250

El abogado Daniel Suizer informó que el Comisario E M L, de 43 años de edad de Cuerpo de Bomberos de capital, habría sido quién en presunto estado de ebriedad y al mando Ecos Sport de color blanco colisionó sobre la ruta nacional 11 contra un camión Scania que iba al mando de un hombre de 31 años, de nacionalidad paraguaya, a unos 5 km antes de llegar a la intersección Ruta 81, más precisamente en el km 1992 de la R11.

Minutos antes de las 7 de mañana del 1° de Mayo, por razones que se tratan de establecer el accidente se produjo entre la Eco Sport conducida por el comisario de 43 años circulaba en sentido Este-Oeste hacia Formosa capital y un Scania que transportaba vidrio con dirección a Clorinda y que terminó sobre un zanjón en la banquina, con daños considerables en su frente y mirando hacia el cardinal Norte.

En tanto la Eco Sport terminó en el lado opuesto de la banquina, con casi destrucción total del frente. Personal del SIPEC trasladó al comisario conductor del vehículo de menor porte hasta el Distrital 8 para su atención médica.

Se informó el letrado el segundo jefe de bomberos Comisario E M L se encontraba en presunto estado de Ebriedad por lo cual el personal policial que acudió al lugar opto por no hacerle alcohotest para que no salga a la luz su accidente. A su vez la jefatura decidió darle licencia Anual para no perjudicarlo y hacerle un sumario administrativo o contravencional por que el mismo es amigo de los jefes y es personal superior, sin contar que día anterior un agente de la policía de Formosa se suicidó a causa de que la policía le hicieron un contravencional, entonces por qué a este señor que es segundo jefe de bomberos de la policía de Formosa lo encubren?, se preguntó en su red social

Comments

comments