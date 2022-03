Denunció que el cadáver de su hermano fue retirado ilegalmente de la Morgue y llevado clandestinamente a Alberdi

28

Zunilda Sánchez Noguera, en comunicación con el programa «El Ciudadano» de Radio Parque, denunció que el viernes un pariente del difunto apareció por el Hospital Central, lo retiró ilegalmente de la Morgue y se lo llevó por el Mangal en forma clandestina e irregular.

Lo irregular de la situación es que quienes vinieron a buscar el cuerpo, ingresaron ilegalmente al país, no contaban con el hisopado de rigor que si le habían exigido a la familia en el Hospital Central y que acompañó en el trance de la enfermedad que le costó la vida. Según la hermana, su otra familia jamás apareció en 10 años y vino ingresando al país ilegalmente e ingreso al hospital sin que se exigiera la Libreta sanitaria que se le exige a todo el mundo.

Zunilda contó que intentó realizar la denuncia con el policía que siempre se encuentra en la guardia pero el uniformado se hizo el distraído y se fue hacia otro lugar desapareciendo sin intervenir. Luego realizó la denuncia en la Prefectura Naval sin que le dieran importancia y luego se dirigió a la Comisaría Primera, donde según relata, «me tomaron la denuncia de mala gana».

Sucedió este viernes por la mañana cuando un ciudadano paraguayo radicado en Formosa, desde hace 10 años, falleció después de varias operaciones por un paro cardíaco. La hermana sorpresivamente se enteró que vino un hijo de la localidad paraguaya de Alberdi y retiró el cuerpo para llevarlo de nuevo hacia el vecino país.

El hombre tenía una familia actual en Formosa y otra familia en Alberdi con la cual no tenía contactos desde hacía mucho tiempo. Sin embargo los hijos que llegaron hasta la morgue del hospital desde esa localidad, se llevaron el cuerpo sin ningún impedimento. En Formosa la hermana no pudo hacer nada y su madre (todavía con vida) no pudo velarlo.

La increíble historia continúa con el paso del ataúd y el cuerpo, también de manera ilegal por El Mangal hacia Alberdi y la inacción absoluta de las autoridades de control.

