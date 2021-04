Desde su arresto Vicente Palacios cuestionó a Gildo Insfran por el abuso de un poder que “compró” y le advirtió que va a hacer lo posible para que Formosa cambie

45

El doctor Vicente Antonio Palacio se dirigió al gobernador de Formosa Gildo Insfran para hacerle saber de su injusto confinamiento y arbitrario arresto domiciliario al que es sometido, por la misma irregularidad que el mismo gobernador que ordenó su detención, y su hija diputada cometen abierta e impunemente.

El médico expreso “estoy en mi domicilio con arresto y custodia policial, me dirijo a usted para comunicarle que usted es el gobernador, usted decide lo que ocurre en Formosa, pero no fue elegido por nosotros, porque usted ha comprado su voto, lo han votado 15 mil paraguayos que vienen cada dos años a la provincia porque tienen un sueldo o porque son jubilados o porque reciben dádivas, lo han votado también los muertos desde hace muchos años”.

Además sostuvo que lo han votado quienes trabajan para usted y cobran buen sueldo por eso, pero también gente necesitada por una bolsita de mercadería u otras que a cambio de dinero emiten su voto, pero la gran mayoría no lo ha votado, es decir gana las elecciones porque ha comprado su mandato, pero de cualquier forma los formoseños lo necesitan, en su caso se encuentra arrestado por causa de una justicia adicta a su poder.

“La legislatura es simplemente una escribanía suya en la provincia, pero todos soñamos con una Formosa productiva, en donde las personas tengan expectativas de poder progresar económicamente, porque aquí no hay trabajo, y la gente no estudia y no quiero que utilice esta pandemia para quitarle la posibilidad de estudiar a nuestros niños y jóvenes formoseños, nos quieren tener en nuestros domicilios en forma pasiva para que usted pueda manejar la situación a su gusto y placer“, fundamento.

Palacio dijo para finalizar “necesitamos trabajo porque nuestra provincia no lo hay, nuestros jóvenes o emigran a otra provincia u otro país, o se vuelven personal de seguridad por eso señor gobernador, yo nunca lo voté por usted, pero le prometo que voy a hacer lo posible para que me Formosa cambie, para que mis hijos vivan en esta provincia con expectativas positivas y quiero que ellos sean alguien en la vida por su propia mérito y no por lo que decida usted señor gobernador“.

Comments

comments