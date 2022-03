Desendeudamiento: Hoyos desagravió a la periodista humillada por Insfran y respondió la pregunta que el gobernador no respondió

47

El doctor Blas Hoyos en la columna de Radio Parque desagravió a la periodista a la que en la Conferencia a la que no se invitó a medios independientes, realizada en la antevíspera del día Internacional de la Mujer, el gobernador Gildo Insfran, obligó a humillarse, autoflagelarse e inmolarse, y verse forzada a identificarse como “Guardiana de su modelo, ferviente creyente de sus mentiras y que se le eriza la piel y sale gritando como una pava cada vez que escucha sus bellas palabras”.

Pero de nada sirvió tamaña autovejación pública, porque el gobernador igual la ninguneó, la mandó a leer el diccionario y encima no le ni siquiera le contestó la pregunta sobre el superávit fiscal, que tan temerosa le realizó.

Una falacia procaz

El doctor Blas Hoyos aniquiló la gran mentira del desendeudamiento y superávit de la provincia sobre las que evitó responder el gobernador en la última selectiva conferencia de prensa.

El ex delegado del Plan Belgrano expresó que uno de los mitos que tiene el relato del modelo formoseño es el superávit provincial y el desendeudamiento y qué afirma que Formosa está desendeudadas desde hace 20 años, lo cual es una falacia procaz, anticipó.

El dictador Idin Amin hacia entrar de rodillas a los periodistas y a quién quisiera entrevistarlo

«Según el señor gobernador está sería una columna de los tontos, malnacidos, de los necios cómo supo caracterizarnos el señor gobernador en guaraní.

“Esto me recuerda a un dictador despótico estuvo varios años en Uganda y se llamaba Idi Amín, este tenía un edificio para recibir a las personas es decir dónde daba audiencias y se reunía con los ministros, periodistas como una sala de conferencias y tenían la característica fundamental que era la forma de un iglú, es decir de forma circular, contaba con una puerta por donde entraba Amín y otra como un pasillo muy pequeño por donde ingresaban todos aquellos que querían hablar con él”, contó.

“Por lo tanto si o si tenían que arrodillarse y recién cuando estaban en su presencia podían pararse, este era el ritual por el cual se movía este dictador, ya de entrada marcaba el territorio a cualquiera que quisiera ingresar de quién era el que estaba arriba y quién abajo”, rememoró.

“Tal vez no sea igual el dibujo que se puede hacer de esta conferencia de Insfran, pero la sumisión es la que se coloca la periodista que realiza la pregunta, se autoproclama guardiana del modelo y dice que le tirita el cuerpo cuando lo escucha hablar a su gobernador, como preparando una suerte de desautorización y autoflagelación para no enojarlo, y para demostrarle que ella se arrodilla ante él, como para no disgustar y despertar una mala reacción en el gobernador que de todas formas reacciona muy mal, pero todas las condiciones en las que se realiza la pregunta y la conferencia son bastantes humillantes» indicó.

Hoyos cuestionó que gobernador no respondió la pregunta sobre el desendeudamiento de la provincia solo se distrajo con expresiones voluntaristas y finalmente remata con una agresión cómo lo hace siempre, como alguna vez trató a quienes piensan distinto como bombolos, asesinos, malnacidos ahora a los que no creen en el relato los denomina con una voz en guaraní qué significa tonto, necio, bobo, ignorante, etc.

Somos una provincia desendeudada?

«Pero realmente somos una provincia desendeudada o es una mentira, y lamento decirlo pero el tema del desendeudamiento es una falacia enorme, una mentira infame con la cual se tiene engañada a la población de Formosa”, cuestionó.

“En realidad de lo que se trata es de un diferimiento un refinanciamiento de la deuda, es como que patearon la deuda para adelante con los consecuentes costos y con la gravedad financiera en la que nos expone esta suerte de refinanciamiento”, aclaró.

“El problema de Insfran es que no puede echarle la culpa a nadie, porque él siempre se sucedió así mismo”

“Los gobiernos justicialistas no son expertos en pagar deudas, sino en patear deudas, en realizar refinanciamientos cómo lo hizo alguna vez kirchner, como se ufana el gobernador de decirlo y como está ocurriendo ahora mismo con el presidente de la nación que hace dos años y medio está evadiendo la responsabilidad que tiene de refinanciar la deuda y pagarla de una buena vez, y pretende que en el 2023 o 2024 el próximo gobierno se encargue de pagar la deuda”.

“O sea, son los maestros del pito catalán o del famoso paga Dios, en realidad ellos nunca se quieren hacer cargo de ninguna deuda, tienen un concepto errado del Estado, porque creen que son ellos, y los gobiernos son elegidos para administrar el estado y las deudas son del estado, no son de una persona como quieren decir de Macri, el problema de Insfran es que no puede echarle la culpa a nadie porque él siempre se sucedió así mismo«, remarcó.

Pero está suerte de echarle a otro la culpa el gobernador no la tiene, entonces como no le queda este recurso distorsiona el concepto de desendeudamiento cómo decir que ya no hay deuda, pero en realidad lo que hace es una refinanciación hasta el 2040.

«En forma absolutamente irresponsable lo que ha hecho es transferirle la responsabilidad y el muerto de la deuda al gobierno provincial que vendrá en aquel tiempo, es decir se la transfirió a nuestros nietos, o sea que pague el que viene, situación poco ética porque todos somos padres y abuelos e intentamos cumplir para dejarles ordenado después de nuestra la muerte las cuentas de la casa, las viviendas a nuestros hijos”, evaluó.

“Ningún padre bueno, honesto y decente vive la vida loca y va pidiendo deuda y deuda para trasladárselo a que paguen los hijos cuando el muera qué es lo que está ocurriendo ahora”

“Está deuda se da porque en el año 2009 el famoso ministro de economía Boudou hoy condenado por 14 jueces con juzgados que ratificaron su culpabilidad, en la maniobra que intentó quedarse con la máquina de hacer dinero en la Argentina Ciccone, cuando era ministro de economía acuerda el refinanciamiento de la deuda provincial”, dijo.

“La mayoría de las provincias lo hicieron de forma lógica y normal, pero Formosa fue diferente porque fue derivada con una empresa fantasma qué era propiedad de Amado Boudou, pero que estaba dirigida por su testaferro Núñez Carmona también hoy condenado por asociación ilícita y manejos oscuros de las cuestiones del estado, y un personaje que logró mucha notoriedad porque era el operador jurídico, denominado Vandenbroele, crearon la empresa The Old Fund para asesorar a Formosa por siete millones seiscientos sesenta siete mil pesos, qué fue lo que la provincia pago sin sentido, porque la refinanciación era un formulario simple que enviaba la nación a las provincias» dijo Hoyos.

Fue una estafa

El columnista enunció que “nunca una refinanciación entre nación y provincia requirió el concurso o la acción de una empresa consultora privada, a su vez de este dinero pagado se descontaron dos millones más que fueron pagados a la sociedad denominada Estrategias de Imagen y Comunicaciones SRL cuyo gerente y principal accionista por casualidad es el principal accionista del Banco de Formosa, y aparecía como socio de dos empresas que tenían el mismo domicilio y la mismo oficina registrada que The Old Fund”.

Para culminar agregó que “esta información corresponde a lo hecho por el fiscal Ríbolo, que concluye al elevar al Juzgado de Comodoro Py, qué la reestructuración en realidad era un acuerdo entre el gobernador Insfrán y Boudou, a través de una adenda ratificada por un decreto firmado por el gobernador y la ministra Loto de Vecchietti y con resolución del Ministerio de economía”.

El gobernador en vez de vanagloriarse debería tener vergüenza de pasar una deuda enorme que la pagarán las generaciones futuras

“Y, lo que corrobora el fiscal es que fue una maniobra y una operación de carácter ilícito que la figura del arrepentido a través de lo había denunciado públicamente, es decir fue una estafa cuyo legajo principal fue la compra de la empresa Ciccone”.

“Y, lo que en realidad se hizo fue agigantar la deuda porque este refinanciamiento se dio con la condición era que la deuda que teníamos los formoseños en pesos se dolarizó, entonces hoy se tiene una deuda ultra millonaria pero en dólares y el gobernador en vez de vanagloriarse debería tener vergüenza de pasar una deuda enorme que la pagarán las generaciones futuras«, concluyó.

