Desmienten operación mediática contra la Diputada Noelia Luna

1

684 total views, 684 views today

Desde medios oficiales saturaron con la afirmación que una “criada” de la diputada provincial Noelia Luna huyó por los maltratos que sufría. El padre de la niña desmintió la versión y sostuvo que tras este hecho se esconde una canallesca maniobra política.

Supuestos vecinos de la localidad de El Chorro se comunicaron con el mencionado medio denunciando que una niña de 12 años “fue entregada por sus padres a la legisladora por mercaderías a cambio de que ella trabaje cuidando a sus hijos y limpieza de la casa”. Allí señalaron que la joven “sufría muchos maltratos físicos, por lo que optó por fugarse del lugar donde vivía en El Chorro, ya que la Diputada montó allí una panadería y una farmacia”.

En comunicación con este medio, Hugo César Silva, el padre de la niña desmintió enfáticamente esta versión y aclaró lo sucedido. Explicó que su hija “tuvo un percance, es una niña de 12 años, rebelde, que hace una semana la mandé con la Señora Luna, ya que somos amigos desde la infancia”.

“El lunes, pasada la medianoche la Diputada se comunica conmigo para ponerme al tanto de la situación, diciéndome que la policía tenía detenida a mi hija en El Chorro, porque supuestamente los vecinos hicieron una denuncia por maltratos. Ahí mismo me comuniqué personalmente con la policía”, relató.

“Tuve que ir hasta El Chorro a retirarla, se aclaró todo y la llevamos al hospital donde se constató que no tenía ninguna indicio físico de maltrato, no hubo lesiones”, agregó.

Silva denunció “un complot para ensuciarnos”. “Somos conocidos con la Diputada y compartimos su pensamiento político, muchas veces publiqué las injusticias que ocurren en la provincia y en Pozo del Tigre en particular, y eso a muchos les ofende”, indicó.

“Quiero aclarar este malentendido público, me siento mal porque dijeron que mí me pagan para que mande a mi hija a trabajar para otro y no es así, es mentira. Mi hija fue a El Chorro con mi autorización porque es amiguita del hijo de la señora Luna”, explicó. “Ahora que no hay clases presenciales la dejé ir con ellos, les paso todos los días la tarea y la señora Luna la ayuda a estudiar”, añadió.

“Mi nena está bien, no tiene ninguna lesión ni sufre maltrato. Esto es político, es una represalia al discurso de la Diputada en la legislatura donde denunció las injusticias que ocurren en Formosa, eso está claro”, concluyó.

Comments

comments