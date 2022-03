Despótico: Niegan el derecho a la Educación a un niño que padece una enfermedad crónica y no puede usar barbijo

115

Horas después del multitudinario acto del Día de la mujer, donde muchas guardianas acinadas en el Castañeda sin barbijos y sin distanciamiento homenajearon al señor feudal, en una escuela de La Nueva Formosa impidieron ingresar al niño al establecimiento, le pidieron a la madre que busque otra escuela y le quisieron hacer firmar asumiendo que no va a mandar más a su hijo a estudiar

Leonardo Fernández Acosta y Julieta González que junto al doctor Juan Manuel Arce habían acompañado a la madre a hacer la denuncia a en la Comisaria Octava de la Nueva Formosa, entrevistaron en “El Ciudadano” a Andrea Pérez madre de un niño al cual le impidieron el derecho de acceder a la educación, al no dejarlo Ingresar a clases por estar impedido de usar barbijo, por una enfermedad pulmonar crónica que padece.

La mujer comentó a este medio que cuando su hijo volvía de la escuela con mascarilla tenía la nariz trancada mostrando problemas alérgicos por lo tanto decidió este año enviarlo sin el tapabocas, optando por la mascarilla transparente pero el director no aceptó argumentándole el uso obligatorio del barbijo.

«El día miércoles mi nene se enfermó porque entró fumando a la escuela una mamá y él es asmático, por lo tanto estuvo mal toda la semana entonces recién se reincorporó este lunes, al menos esa era la intención pero cuando quiso ingresar sin el barbijo no se lo permitieron, fuimos hasta la entrada del salón pero desde ahí nos sacó la vicedirectora, comenzamos una discusión porque ella me decía que así no podía ingresar y yo le planteaba que él tiene el derecho a la educación, siendo que el año pasado yo había hablado con la vicedirectora sobre la dificultad y enfermedad de mi hijo que le impedía utilizar el barbijo por lo tanto el director Pascual Romero lo sabía», explicó.

La ciudadana formoseña manifestó que había presentado una nota en donde ella no autorizaba que a su hijo le realizarán ninguna inoculación, avisando que iría con mascarilla y no con barbijo por tener asma y este elemento le dificultaba respirar pero desde ese momento le dijeron que no podía ingresar a la escuela, mostrándole el decreto gubernamental a lo cual ella le hizo observar que en la normativa decía recomendación no obligatoriedad.

«Esta situación los llevó a una discusión en la oficina del director y en medio de todo mi hijo que estaba sentado al lado mío y al observar como levantábamos la voz ya comenzó a llorar porque se puso nervioso ya que estuvimos más de 20 minutos discutiendo, para peor cuándo salimos de allí me encontré con mi marido y mi suegra que estaban esperando, en eso vemos un patrullero que me empieza a sacar fotos”, advirtió.

Por otra parte destacó que deberá buscar otra escuela porque es evidente que pese a la situación de salud de su hijo los directivos prefieren aplicar las recomendaciones del gobierno antes que lo que indica la propia Constitución que es el derecho humano a estudiar, es más este director le quiso hacer firmar un acta en donde decía que ella no iba a enviar más a su hijo a la escuela por no usar barbijo cuando esto no es cierto.

Además sostuvo que le exigen un certificado médico pero hace meses que es bien esperando un turno médico en la salita de la Nueva Formosa sin resultados, la abogada Julieta González expresó «acá se están violando muchos derechos no solamente el de la educación sino también la falta de acceso a la salud pública que pone en evidencia la decadencia que tiene la provincia, otra cuestión es la instigación a que firme esta madre para que su hijo abandoné la escuela«.

Andrea Pérez dijo que realizó la denuncia en la comisaría Número octava de la Nueva Formosa, donde debió esperar una hora, todo esto transitando el estado de angustia de su hijo que se asustó tanto por los gritos de la vicedirectora como por la situación de los policías que al ser descubiertos huyeron como delincuentes, y lo peor de todo es que ahora el niño no quiere asistir a clases por el trauma causado, en cuanto el director también le señaló que la vacuna era obligatoria y que si no la tenía y su hijo no usaba barbijo se iba a enfermar de Covid 19 e iba a contagiar a sus compañeros, todo con el chico de seis años presente.

Con este caso y otros tantos se evidencia la violación de derechos ciudadanos, el poco tacto y pedagogía que manifiestan directivos que miedosos por no poner en riesgo sus cargos arremeten contra un niño de 6 años para dejar conforme a las autoridades del gobierno y la torpeza de la policía que pretende intimidar a la gente, pero como siempre en la provincia hacen caso omiso a todo incluyendo lo expuso por la OMS que determina que si un menor no puede soportar el barbijo no debe utilizarlo, más aún queda justificado en este caso cuándo existe una enfermedad crónica de por medio, pero no los directivos de esta escuela prefieren discriminar a un niño, dejarlo fuera del sistema educativo, intimidar a sus padres para hacer cumplir las recomendaciones protocolares del Consejo Covid del ministro Jorge González.

Comments

comments