Después de 128 informes con víctimas de covid, hoy no hubo registro de fallecimientos, reportando 103 nuevos casos

– Hoy informamos con gran satisfacción y alegría que, luego de 128 días, en la última jornada no se han verificado fallecimientos por COVID-19 en el territorio provincial.

– En las últimas 24 horas se han realizado 6.839 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 103 de ellos resultados POSITIVOS a coronavirus (1,5% de positividad), en personas de entre 1 año y 91 años de edad, correspondiendo a:

– Formosa: 42 (24 contactos estrechos, 18 consultas por síntomas).

– Las Lomitas: 13 (9 contactos estrechos, 2 por búsqueda activa, 2 consultas por síntomas).

– Laguna Yema: 8 (7 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa).

– Colonia Apayerey: 4 (3 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas).

– Pirané: 3 (2 por búsqueda activa, 1 consulta por síntomas).

– Palo Santo: 3 (contactos estrechos).

– Estanislao del Campo: 3 (contactos estrechos).

– Comandante Fontana: 3 (contactos estrechos).

– Pozo del Tigre: 3 (2 consultas por síntomas, 1 contacto estrecho).

– Riacho He He: 2 (contactos estrechos).

– Ingeniero Juárez: 2 (contactos estrechos).

– El Colorado: 2 (por búsqueda activa)- Villafañe: 2 (contactos estrechos).

– Ibarreta: 2 (1 contacto estrecho, 1 por búsqueda activa).

– General Belgrano: 1 (consulta por egreso).

– El Espinillo: 1 (contacto estrecho).

– Buena Vista: 1 (por búsqueda activa).

– Ingresos desde otras jurisdicciones: 8 (5 de Chaco, 1 de Corrientes, 1 de Santa Fe y 1 de Provincia de Buenos Aires). 1 de ellos decidió retirarse por no aceptar el protocolo provincial para casos positivos.

– En el día de la fecha se dará de alta médica a 238 pacientes recuperados que corresponden a 21 localidades.

– Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los

siguientes:

• Total casos diagnosticados: 62.019

• Total pacientes recuperados: 59.145

• Casos activos: 1.666

• Fallecimientos por coronavirus: 1.149

• Casos en tránsito con egreso de la provincia: 59

• Cantidad de test realizados a la fecha: 1.032.073 (6,01% de positividad acumulada).

