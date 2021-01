Despues del Carnaval de Pietragalla, Diputados de las Comisiones de DDHH y Libertad de Expresión vendrán Formosa

4

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Waldo Wolf, ratificó a Radio Uno que desde las comisiones de Libertad de Expresión y de Derechos Humanos del Congreso realizarán una visita (“formal o no”) a la provincia para evitar que continúe el avasallamiento de los derechos humanos de aislados en centros de aislamiento del gobierno.

Wolf manifestó que “los miembros de estas comisiones vamos a ir a Formosa porque queremos escuchar los testimonios en persona, haremos una visita formal o no, y mucho más queremos ir desde la avergonzante visita del secretario de los Derechos Humanos. Queremos visitar ir para exhibir lo que pasa y no plantear una infinitud de mentiras como hizo Pietragalla”.

Se mostró indignado porque el funcionario del gobierno nacional “dijo que era todo mentira lo que se denunciaba, dijo que es un chiste, y que no había centros clandestinos de detención y eso nadie denuncio, la denuncia es que hay centros a la luz del día de detención y dijo que no había violaciones sistemáticas a lo derechos humanos como si las no sistemáticas no sean violaciones de derechos humanos”.

El diputado de JxC aseguró que buscarán cumplir con su rol y conversar con quienes padecieron violación de derechos humanos, denunciaron o quieren denunciar.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (Juntos por el Cambio) detalló a La Mañana que durante los primeros días de febrero, un conjunto de legisladores que integran las Comisiones de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión de la Cámara baja visitarán la provincia de Formosa, y que falta confirmar la fecha y la lista completa de diputados que arribarán a Formosa.

En este marco, Buryaile precisó que entre los diputados nacionales que llegarán a Formosa en la primera quincena de febrero estarán el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Waldo Wolff, y el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Sebastián Salvador, quienes realizarán sus actividades junto a Buryaile, el diputado nacional Mario Arce y el senador Luis Naidenoff. “No vendrán todos los integrantes de ambas Comisiones. Nos parece razonable, para no armar una multitud”, acotó.

Se conoció que los diputados del bloque opositor rechazaron la defensa que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, realizó de las políticas sanitarias implementadas por el gobernador Gildo Insfrán, por lo cual varios legisladores de las mencionadas Comisiones vendrán a la Provincia para recorrer centros de alojamiento, observar las situaciones que se registran en esos lugares y dialogar con personas aisladas.

“La idea es recorrer y hablar con la gente. Hay algunas quejas acerca de los centros de aislamiento. Según las declaraciones de Pietragalla, estaría todo bien, todo correcto. Nosotros entendemos que no. La gente entiende que no”, agregó.

Para finalizar, al ser consultado sobre la posibilidad de que las medidas sanitarias vigentes en Formosa pudiesen impedir el ingreso de los legisladores de Juntos por el Cambio, Ricardo Buryaile opinó: “Para nosotros debería existir el mismo tratamiento que tuvo la comitiva de Pietragalla. No debería ser distinto”.

