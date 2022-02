Después del papelón de Gialluca intentando apretar a Ayala, ordenó al juez Gildista Morán que los cite a indagatoria

63

«Gialluca se cree Juez, pero no es Juez y Federal no lo será nunca porque no pasará jamás en examen del Consejo de la Magistratura sobre todo por sus antecedentes antidemocráticos». Fernando Carbajal

Luego del papelón de Leonardo Gialluca intentando enrostrar y discriminar a Pánfilo Ayala por su supuesto apoyo en las elecciones pasadas, y de la magistral parada de carro que le hiciera el productor, el supuesto Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, en representación de los ciudadanos que pidieron transitar libremente por la Ruta Nacional N° 86, denunció y pidió al juez Gildista Pablo Morán que ordene inmediatamente al Escuadrón 16 «Clorinda» de Gendarmería Nacional, que se arbitren los medios necesarios para garantizar la normal circulación de los vehículos que transitan por la Ruta Nacional N° 86 — Km 1314, altura de la localidad de Palma Sola.

«El Defensor tiene una función constitucional que no cumple y una función política que sí cumple qué es defenderlo a Gildo Insfrán». Fernando Carbajal

«Con altura, cultura y una enorme valentía, Pánfilo Ayala puso freno a estos prepotentes que solamente son guapos cuando tienen el cargo porque después son bastante cobardes». Fernando Carbajal

Y este jueves por la mañana se desarrolló la Audiencia bajo modalidad de teleconferencia, donde por los manifestantes participaron el Sr. Pánfilo Ayala y el Sr. Luis Rolando Galeano en su carácter de Presidente y Secretario de la FAA-Filial Lag. Naineck, designando abogado defensor al Dr. Lee. Estos últimos expresaron que su protesta con «corte de ruta» es para demandar la ayuda de aportes no retornables al Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, que entienden, «estimativamente en $ 40.000 promedio por hectárea para unos 2.000 pequeños productores», y que por ello impedían el libre tránsito tanto durante la mañana, tarde y noche cada 4 horas, liberando 2 hs y así sucesivamente.

«Estoy seguro que cuando se reúne con los sindicalistas justicialistas que despilfarran la plata de sus afiliados en campañas electorales, violando las Leyes de asociaciones sindicales los debe felicitar». Fernando Carbajal

Plantearon también que los fondos de emergencia a nivel nacional son insuficientes para cubrir los daños que entienden en un 70% han sufrido los pequeños productores como consecuencia de las sequías y altas temperaturas existentes.

Gialluca criminalizó que Pánfilo Ayala pudiera haber votado a Fernando Carbajal

El Ombudsman Provincial, aclaró que Institucionalmente, «no criminalizamos las protestas sociales, pero que una vez visibilizada las mismas y existiendo diversos canales de diálogos abiertos, la permanencia ininterrumpida de un corte de ruta, lleva como resultado, graves perjuicios a otros ciudadanos que tienen también derechos constitucionales a transitar cualquier traza nacional y/o provincial».

Les aconsejó que recurran a la Justicia de Córdoba

Además remarcó que, si no estuvieran de acuerdo con los procedimientos «que se vienen llevando a cabo desde la declaración de la emergencia agropecuaria por el gobierno provincial, también tienen las instancias de la Justicia Competente, como lo están haciendo la Sociedad Rural Argentina que ha presentado un recurso de amparo ante la Justicia Federal de Córdoba para que cese el cobro de retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios, por entender que no hay una ley que establezca un monto de la alícuota, y al no haberse aprobado el presupuesto de este año, entienden que las retenciones a partir del 1 de enero del 2.022 deben ser cero», agregó.

«El Poder Judicial es peor que el Defensor del Pueblo, su nivel de sumisión es igual al STJ, es decir son oficinas administrativas del Poder Ejecutivo, incapaz de ponerle límites al poder fascista que se ejerce». Fernando Carbajal

Por último, el Juez Federal Dr. Pablo Morán, advirtió a los integrantes de la FM-Filial Lag. Naineck, que «su conducta se encuentra tipificada en el CPA y que de continuar la misma, la Fiscalía Federal seguramente pediría otras medidas, para lograr la liberación de la Ruta Nacional N° 86».

Para finalizar, los referentes de los pequeños productores, manifestaron que «comunicarán todo lo expresado en la presente Audiencia y tomarán una decisión al respecto».

