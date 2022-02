Después del papelón del frustrado apriete fascista de Gialluca a productores, este volvió a mentir sobre la Audiencia con Moran

Ya lo dijo el diputado nacional Fernando Carbajal «Gialluca se cree es Juez, pero no es y Juez Federal no lo será nunca porque no pasará jamás en examen del Consejo de la Magistratura sobre todo por sus antecedentes antidemocráticos», y luego del papelón por el frustrado intento de enrostrarle a Pánfilo Ayala, su supuesto apoyo a la candidatura del ex Juez Federal, para deslegitimar el reclamo de los productores, y tras la monumental parada de carro del referente de la FFAA, el supuesto Defensor del Pueblo, desnaturalizó una Audiencia convocada por el Juez Morán a partir de una denuncia del Defensor del Gobernador.