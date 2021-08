Detienen al precandidato de Gabriela Neme por estafas reiteradas. El precandidato de “Estamos con vos” no estaba con los vecinos de Venado Tuerto

38

La Justicia Santafesina, ordenó la detención del precandidato a diputado nacional de Gabriela Neme y Ángel Bigatti, Max Talavera quién fue detenido en el local partidario de “Estamos con Vos” de Laguna Blanca, donde hace pocos días Gabriela Neme realizara un acto en esa localidad, y fue detenido por la Causa TALAVERA MAX RAMIL EDUARDO JAVIER S/ESTAFA Y SUS ACUMULADOS, Oficio Nro. 1901/21 Juzgado de Instrucción Nro 2 de Clorinda, relacionado Exhorto Oficio Nro 1015/21 procedente del Juzgado del Tribunal de Venado Tuerto Provincia de Santa Fe. Max Talavera fue detenido acusado de haber cometido varias estafas millonarias en la ciudad de Venado Tuerto, que eran de publico conocimiento, graves imputaciones que no podían desconocer ni Gabriela Neme, ni Adrián Bogado, ni el contador Luis Ángel Bigatti, como tampoco pueden desconocer los antecedentes penales de Daniel Suizer.

“Un joven empresario, pujante emprendedor”, aseguró Neme

El empresario que resultó electo por Adrián Bogado, Neme y Bigatti como precandidato a diputado nacional de “Estamos con Vos” que evidentemente no estaba con los vecinos de Venado Tuerto, ya que les prometía construcción de casas “llave en mano”, por lo que los damnificados se quedaron con las manos vacías sin su dinero y sin su casa. Este es el cambio que prometen Neme y Bigatti?.

En su presentación como pre candidato junto a Gabriela Neme y Luis Bigatti en Mansilla, la concejal peronista presentó a Talavera como a un joven que tuvo que salir de la provincia en busca de un futuro mejor, Neme lo presentó como un joven empresario, pujante emprendedor. Pero en realidad parece que no era tan así ya que dejó en Venado Tuerto a cientos de familias con el sueño truncado de tener una casa propia.

Clientes, proveedores y empleados de la empresa Max Construcciones, discrepan con la afirmación de Neme ya que a su joven ejemplo, lo denunciaron por estafarlos y hasta trataron de recuperar aunque sea materiales de construcción, ante la versión de que se iba a abrir el portón del galpón donde estuvo funcionando el emprendimiento, de Talavera.

La empresa Max era una de las tantas constructoras de viviendas industrializadas que existen en Venado Tuerto. Hasta el 28 de abril trabajó con normalidad, mostrándose incluso como una firma en expansión que comercializaba en todo el país, en su supuesta fábrica se preparaban todos los elementos para la construcción en seco, con alrededor de 12 empleados entre administrativos, operarios y vendedores. La parte de obra se tercerizaba.

Desde la fábrica salía el material para distintos puntos del país, dando que tenían viviendas en marcha desde Comodoro Rivadavia hasta Chaco.

El dueño de la firma, Max Gabriel Talavera, conocido por todos simplemente como “Max”, formoseño radicado en Venado Tuerto desde hacía alrededor de cuatro años, había mostrado en el último tiempo un perfil alto, formando parte incluso del proyecto de los concejales del Partido Justicialista, que sortearon una casa que sería construida por su empresa. La obra se inició pero quedó por la mitad, y los ediles se comprometieron a concluirla, sumándose a la lista de estafados. Al menos por ahora, como todos los demás que esperan una respuesta.

“Somos todos víctimas de esta persona, que dejó a mucha gente sin trabajo y estafó a varios. Mucha gente que estaba tratando de cumplir el sueño de tener su casa propia, puso mucho dinero y ni siquiera le entregaron un ladrillo”, contó uno de los vendedores que –además de tener pendiente el cobro de comisiones- terminó siendo el receptor de todos los reclamos e incluso recibió amenazas.

“Yo simplemente cumplo en atender el teléfono, contarles las novedades que puedan surgir a los clientes y proveedores”, explicó. Aunque apenas pudo mantener un diálogo vía Instagram con el dueño de la empresa, que terminó en malos términos.

En febrero, el dueño de la empresa se mostró en los medios por la vivienda sorteada por concejales.

“No la vimos venir porque la empresa estaba en funcionamiento y en expansión, pero el dueño desapareció de un día para el otro. Hay cinco o seis clientes que son los más perjudicados porque pagaron un dinero importante y no se les entregó ni un ladrillo. También están los que saldrán beneficiados porque tienen la casa terminada y no tienen a quién pagarle las cuotas”, agregó. Además aclaró que hay mucho dinero “en la calle” por cobrar, especialmente en cuotas.

Sin respuestas

Frente al galpón donde funcionaba Max se concentraron para reclamar empleados, contratistas, proveedores y clientes. Todos en busca de dinero adeudado, de elementos de trabajo que quedaron dentro (desde el proveedor de agua hasta el que alquilaba los volquetes) o simplemente de alguna respuesta a partir de ver qué quedó en el interior. Un dato llamativo es que en las últimas semanas desaparecieron los aire acondicionados que estaban instalados.

“Nosotros estamos haciendo una oficina en una localidad de la región, falta muy poco para terminar los trabajos, solamente el baño, la cocina y algunos cerámicos, pero son materiales que están pagos y quedaron dentro de la fábrica. Por eso vinimos a ver si podíamos retirarlos”, contó una de las personas presente en el lugar.

Ya completaron el pago de los materiales y también la mano de obra, cotizada en 130 mil pesos que ya dan por perdidos. “El trato con la empresa era normal, pero de un día para el otro se fueron. Yo lo conocía desde antes a Max, pero nunca más me atendió el teléfono. Le mando mensajes todos los días, pero no sabemos nada. No podemos hacer denuncia porque ni siquiera hay un pedido de quiebra. Nosotros queremos recuperar los materiales que ya pagamos”, completó.

Comments

comments