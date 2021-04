Detuvieron arbitrariamente al Dr Chongo Palacios, le armaron una causa por viajar solo en su auto sin barbijo. Se negó a trabajar gratis para el Estado corrupto y se declaró en Huelga de Hambre

475

Al reconocido y prestigioso medico clínico Vicente “Chongo” Palacios, a pesar de ser una persona esencial y de riesgo, ayer a siesta fue detenido arbitrariamente, por 10 días en la comisaria del barrio Antenor Gauna, por una causa armada por el Gobierno provincial, la policía militante y la justicia venal, sin haberle dado nunca la posibilidad de hacer su descargo con la jueza actuante, porque ella cobra pero no trabaja por la pandemia del Covid, y nuca pudo atenderlo.

Vicente Palacio contó a Radio Parque, estoy en calidad de detenido 10 días, por no llevar mi barbijo, en mi camioneta en plena zona rural camino a Mojón de Fierro. La jueza me dio tres opciones pagar una multa de 26 mil pesos, o hacer tareas comunitarias o 10 días de arresto, explicó.

Yo no voy a pagar 26 mil pesos por algo que no hice, tampoco voy a trabajar gratis para este estado corrupto, así que acepte los 10 días de arresto, dijo convencido.

Yo cuando hice mi declaración nunca la he visto a la Jueza, jamás tuve el placer de conocerla, fui un par de veces para tratar de conocerla y explicarle que yo no cometí ningún delito, que no es ilegal andar sin barbijo en mi casa ni en mi camioneta, y nunca la puede encontrar, se quejó.

Tampoco hoy estaba en su lugar de trabajo, es un ñoqui es un zángano que le pagamos todos los formoseños, si yo no voy a una guardia, no cobro la guardia es más me echan, , si un personal policial no cubre su horario de trabajo y lo vana a despedir, porque ella cobra y no trabaja, que privilegio tiene, cobra un sueldo de 200 mil pesos y no va a trabajar, porque dice que es personal de riesgo, que renuncie o que saque licencia y que un juez subrogante con ganas de trabajar asuma, porque los formoseños necesitamos que alguien nos atienda y nos defienda e imparta justicia, remarcó.

Ella no quería que cumpla prisión, quería que pague o haga trabajo comunitario, no le dije, yo no soy un delincuente, no voy a pagar por algo que no hice, ni a trabajar gratis, no no me considero una persona que infringue la Ley, me considero una persona honesta, honrada que me iba a trabajar, a ejercer mi profesión a atender pacientes de Mojón de Fierro.

Y, en un reten policial a cargo de un cabo primero Ortiz, porque me pregunta que pasó con mi barbijo, y le muestro mi barbijo y parece que se ofendió y mintió. recién vemos la causa y las barbaridades que ese Ortiz dijo de mi, que yo me resistí, que me quise escapar que me retuvieron mintió.

Muchas gracias a mis amigos que se ofrecieron a pagar la multa, pero yo no quiero, yo no soy delincuente. La jueza sin conocerme, sin escucharme, sentenció que yo soy culpable.

Me declaro en Huelga de Hambre en protesta contra la Injusticia que existe en nuestra provincia

Noticia en desarrollo…

Comments

comments