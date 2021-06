Día del periodista: Nada que festejar, Insfran puso al frente de las parodias de conferencias a un psicótico que no responde preguntas, discrimina y escracha a periodistas y medios no Gildistas

77

El 7 de junio se festeja el día del periodista, en homenaje a la publicación de la Gaceta de Buenos Aires, fundada por Mariano Moreno y considerada el primer periódico argentino de la etapa independentista.

Este 7 de junio y desde hace 25 años, en Formosa no hay nada que festejar por la intolerancia y la falta de vocación pluralista y democrática del gobernador Gildo Insfran, que siempre hacia fastuosos agasajos únicamente para periodistas oficialistas, discriminando a los periodistas independientes o críticos, a quienes por el contrario hacia perseguir y condenar por su corrompida justicia partidaria.

Ese criterio de intolerancia y sectarismo Gildo Insfran la trasladó durante años a las escasas conferencias de prensa que realizaba en casa de Gobierno, donde solo dejaban ingresar a la prensa adicta o disciplinada con la pauta oficial, y luego como no podía ser de otra manera en un Gobierno poco democrático, que aborrece el pluralismo y la libertad de pensamiento y expresión, la trasladó a la Mesa de Contingencia del Covid.

Gildo Insfran, cuya cordura fue puesta en duda, hasta por su amigo el doctor Pedro Velázquez Ibarra que aseguró que “Gildo Insfran sufre un estado patológico”, y por el cual el doctor Manolo Giménez, que públicamente pidió una junta médica psiquiátrica para evaluar el estado psíquico del gobernador, ya que detectaba una demencia senil, perversa y psicopática.

Mirá También:

Todas estas sospechas se sustentan entre otras cosas, en la irresponsabilidad esclerótica, de poner al frente del manejo sanitario de la pandemia, a dos abogados militantes que sólo venían a hacer política partidaria buscando sacar réditos electorales del manejo del coronavirus.

Pero la mayor sospecha sobre el estado de la salud mental del gobernador, se sienta en la irresponsabilidad gigantesca de haber designado a un personaje psicótico, soberbio, perverso, que abusa del poder conferido, y de la función pública encomendada, para escrachar pervertida e indiscriminadamente a formoseños honestos, trabajadores, periodistas y medios que gozan ante la sociedad de mayor prestigio y credibilidad que todo el gabinete junto de Gildo Insfran.

Pero lo más nocivo para la libertad de prensa, es tener al frente de una parodia de Conferencia de Prensa, a un personaje soberbio, que fue consumido por el personaje que creó, y que dirige una burda seudo conferencia, donde a diferencia de la Conferencias reales del país y del resto del mundo, no dejan a los periodistas preguntar, ni mucho menos repreguntar, y donde limitaron a solo 4 preguntas para todos los medios de la provincia, que son seleccionadas por un funcionario, y leídas por una locutora de un medio oficial.

Un Grave impedimento para la Libertad de Prensa, es la inmensa soberbia del Ministro de Gobierno que preside la Conferencia, quién como si gozara de poderes divinos impunemente discrimina, según lugar de nacimiento, medio para el que trabaja, estado procesal, si es de su grado, o si es Gildista o no, a quién responder la pregunta y a quién no.

Pero lo que es peor, es que el ministro González, se cree con poderes místicos sobrenaturales, que le confieren superpoderes institucionales para convertirse en el gran inquisidor y censor de la calidad de la prensa y del trabajo de los periodistas, de cómo hay que titular, que hay que destacar y que no, llegando a castigar a los periodistas no respondiendo sus preguntas porque no le gusta la cara del periodista, porque lo sindicó como de la “Prensa Partidaria” no Gildista, o lo que es peor escrachándolo inescrupulosamente como hizo con varios periodistas, e incluso con diarios decanos La Mañana y El Comercial.

Definitivamente, con un enfermo mental persiguiendo medios y periodistas, y seleccionando a su antojo a quién responder o no la pregunta. Este Dia del Periodista no tenemos nada que festejar, ya que con estos siniestros personajes al frente de un gobierno, la democracia y las instituciones están seriamente degradas y corrompidas.

Editorial Diario La Mañana

Mirá También:

González con pregunta preparada acusó a Neme de ser contacto estrecho de una ciudadana a quién asistió

Mirá También:

Mirá También:

Mirá También:

González tan rebuscado para eludir y descalificar una pregunta periodística, terminó criticando el “periodismo partidario” y el discurso único de los medios del Estado provincial

Mirá También:

Mirá También:

Comments

comments