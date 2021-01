Dictatorial: Con Toque de Queda a la siesta, Gildo Insfran, cada vez más parecido a Stroessner

6

1,684 total views, 1,684 views today

Son fascistas. El emperador Gildo Insfran, cada vez más parecido a Stroessner

Formosa militarizada. Para evitar la manifestación del pueblo rodearon la plaza de policías. El régimen responde con más autoritarismo. Violan derechos, no nos dejan ejercer nuestro legítimo y constitucional derecho a la protesta. Son fascistas por naturaleza.

El gobierno le da la espalda al pueblo y manda la policía. El emperador Gildo Insfran, cada vez más parecido a Stroessner, disparó la concejal radical Celeste Ruiz Diaz

Régimen feudal corrupto y represivo

Lo que jamás pensé que me pasaría me detuvo la policía, por círcular en la calle, me golpearon y esposaron, así actúa el régimen feudal en Formosa, corrupto y represivo, no cabe dudas que estamos en la dictadura de Gildo, posteó el doctor Juan Eduardo Davis.

Toque de Queda a la siesta?

Ningún derecho puede ser condicionado de manera permanente, ni se pueden restringir las libertades de los ciudadanos más allá de lo razonable, así lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo donde ratificó la decisión del Juez subrogante Fernando Carbajal, sobre los varados que determinó que el Gobierno de Insfran violó la Constitución Nacional.

En 10 meses han sido incapaces de dar respuestas a los sectores que la vienen pasando muy mal, y siguen actuando tirándote la policía para amedrentar y detener personas con la excusa de la pandemia.

Cuando el Gildismo organiza movilizaciones (17 de octubre, visita del presidente) está todo permitido y la ley no existe.

Cuando lo hacen ciudadanos descontentos aplican a rajatabla las normas que ellos no cumplen, te tratan con prepotencia, te persiguen y hasta te privan de la libertad, denunció el diputado nacional Mario arce.

Los que se movilizan no son delincuentes, son ciudadanos que quieren que sus DERECHOS de LIBERTAD y de TRABAJAR se respeten.

Estamos viviendo una etapa oscura y de impunidad absoluta que no se puede tolerar más.

Todas estas acciones del gobierno no son propias de un Estado democrático, lanzó el legislador nacional.

Comments

comments