Diego Herrera en Radio Parque hizo referencia a la situación del transporte público en Formosa

32

El edil manifestó que la situación económica está muy compleja y no sé avizora que a corto plazo esto pueda mejorar sino que parece profundizarse, en cuanto a la cuestión de los colectivos que están destinados a satisfacer las demandas por el Festival de la Corvina por lo cual dejó a muchos estudiantes sin transporte, siendo que la empresa había dicho que no tenía combustible, por ende no se entiende la situación.

«No tiene combustible para que estén todas sus unidades en la calle pero si tiene combustible Cómo para hacer el transporte a Herradura para la Fiesta de la Corvina lo cual me parece una burla, hay un contrato de concesión para que la empresa presta servicio en la ciudad de Formosa no para que preste servicio a esta localidad, en el supuesto caso de que esté autorizado pero si condiciones pero de ninguna manera esto puede implicar una disminución de ningún tipo en el transporte público de la ciudad porque al fin y al cabo para eso se le contrató, para que realice un servicio urbano no interurbano, pero dejó a los chicos dos horas en la parada para garantizar el servicio a Herradura la verdad es una vergüenza que esto se maneje así» advirtió.

El legislador indicó que el contrato es para que presten un servicio eficazmente pero si tienen algún inconveniente siempre deben privilegiar el servicio, nunca visto en otro lugar que saquen colectivos afectados al servicio público y lo destinen para otra cosa, encima con liviandad digan que no tienen combustible para prestar el servicio en la ciudad pero si para ir a Herradura.

«El combustible debe ser para la ciudad de Formosa, no se entiende que está haciendo el municipio comas si lo sabe o no o es cómplice de esto, quién controla esto, nosotros desde el bloque junto al concejal Casadei y Caballero, creo Marcelo Ocampo también se iba a sumar a uno de los pedidos, hemos presentado tres proyectos de comunicación, uno queremos saber si las multas que dicen le aplicaron el empresa es activamente lo hicieron y que traigan los expedientes correspondientes, segundo cuántas son las cantidades de unidades que efectivamente están en la calle porque ellos dicen que hay una cantidad de unidades pero nosotros sabemos que no que están todas las unidades, y tercero que expliquen qué es lo que pasó ahora, porque no están los servicios pero si para Herradura, queremos saber si la municipalidad esto lo sabía, sí está autorizado este ente para realizar esto y en qué condiciones, es decir exigir cada una de las cosas que le corresponde a la empresa, y qué municipio haga lo que tenga que hacer» remarcó.

Además señaló que después querrán afectar las unidades para la Fiesta del Pomelo o algún otro acto político, o para quienes están trabajando para el gobierno o para la gente, porque los servicios son para los ciudadanos no para que estos sean utilizados como si fuesen de uso personal.

«No es tan simple, porque hay chicos que tendrán internet para comunicarse con sus padres pero hay otros que no, y lo peor de todo es que hay zonas que todos sabemos que después de determinado horario ya es más complicado entrar o más es decir se pone en riesgo la propia seguridad del vecino pero a esta gente no le importa, por eso nosotros cuando hicimos un planteamiento al respecto del aumento y nos cuestionaron mucho siempre hablamos de un control, qué se controle a la empresa, pero ahora qué pasó pidieron un aumento y estoy seguro que van a pedir otro porque ya están diciendo que se quedaron cortos, sin Control es decir la empresa hace lo que quiere y con connivencia del municipio, porque el municipio saben de que no están las frecuencias, sabes lo que pasa pero no los multan porque cuando necesitan de la empresa está tiene que estar ahí para ellos, entonces esto así no función» dijo Herrera.

Para terminar enunció que el primer paso es solicitar la información a través de la Secretaría de Transporte, si es que la empresa estaba en condiciones o no y si está autorizado para hacer un servicio a Herradura, porque no figura el contrato de concesión, segundo que digan porque había combustible para ir a esta ciudad y en virtud de esto se tomarán las acciones correspondientes, porque las cosas son simples el municipio debe controlar a la empresa y que si hay que destinar selectivos para actividades gubernamentales que sea la provincia quien se ocupe de eso.

Comments

comments