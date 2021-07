Diputada tucumana dijo que el feudalismo en Formosa es incomparable

38

La diputada nacional del radicalismo de Tucumán, Lidia Azcárate, dijo que en su provincia rige con el peronismo desde tiempos inmemoriales, un sistema feudal que atenta contra el funcionamiento de la democracia, pero que por su antigüedad, no se iguala a la Formosa de Gildo Insfrán.

En declaraciones ante el columnista de 89.3 FM Radio Parque, Dr. Alfredo Barberis, la legisladora afirmó que en este año electoral, se encuentran en fuerte actividad política de componer el Juntos por el Cambio, con la idea de un rol muy potente del radicalismo tucumano.

Reveló que la tarea consiste en armar electoralmente “un frente sin aceptar incorporaciones que no corresponden a los valores que ha mantenido siempre en alto el radicalismo, como la libertad, la vida y la paz, que inmemoriales y no se negocia bajo ningún aspecto”, subrayó.

Destacó que en ese marco, avanzan en la campaña política para lograr la retención de las bancas de Jose Cano y Silvia Elías de Pérez “y de otros que ya no están en nuestro espacio, y que se fueron después de jurar por Juntos por el Cambio. Eso es lo que queremos evitar, y buscaremos aportar la mayor cantidad posible de diputados y senadores, que una vez que están sentados en sus bancas no se muevan de esa posición para alcanzar una oposición seria que no permita la vulnerabilidad de la República, como por ejemplo, ante situaciones actuales donde ocurren estas cosas”, dijo Azcárate.

En el marco electoral, subrayó que el objetivo partidario es alcanzar acuerdos programáticos, de bases sólidas conforme a la historia del radicalismo y no simplemente acuerdos electorales.

Aludió además a la realidad política del NOA, y en ese contexto mencionó lo que ocurre en la Jujuy del radical Gerardo Morales, “quién lucho cuatro años para imponerse en una región marcada por el feudalismo. Lo mismo ocurre en Tucumán, donde la dependencia dentro de un sistema feudal, es muy marcada y causa enormes vicios electorales”, se lamentó.

Pero aseguro que ningún sistema feudal, anacrónico y atentatorio contra la buena salud de la democracia, se asemeja a la Formosa de Gildo Insfrán. Criticó el método perimido de gobernar como feudos y dijo que este camino conduce directamente a un estado muy controlado, acotado y con muchas trampas electorales, como ocurre hoy en Formosa, donde campean libremente la reelección indefinida del gobernador y la Ley de Lemas.

