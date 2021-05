Diputados de la oposición repudiaron la actitud irresponsable del bloque Justicialista, de culpar a las marchas por la negligencia del Gobierno  

21

Los diputados de Juntos por Cambio, en la sesión especial mixta de la Legislatura Provincial, respondieron con dureza las irresponsables, temerarias y falsas acusaciones vertidas por los legisladores del partido justicialista, contra la oposición a quienes acusaron de impulsar las marchas para romper el status sanitario provincial.

En primer lugar el presidente del bloque de diputados de Juntos por el cambio Ricardo Carbajal, expresó que quería homenajear a las víctimas que perdieron la vida por el coronavirus, y refiriéndose a la brutal represión policial del “viernes negro”, el 5 de marzo, qué fue una movilización espontánea de los ciudadanos formoseños, provocada por el Gobierno de la provincia de Formosa, por la vuelta a la fase uno con sólo 17 casos, cuestión que su espacio acompañó y lo hará toda vez que se conculquen los derechos, pero se debe terminar también con el relato de apuntar con el dedo acusador a cualquiera de la oposición, para no hacerse cargo el gobierno del problema que ha suscitado.

El sistema sanitario estaba colapsado antes de la pandemia, porque ya no había una cama de terapia intensiva para nadie

“20 días después de las marchas aumentaron por 10 los casos Entonces los hechos indican que no fueron producto de esas movilizaciones y esto es porque estamos en una pandemia y hay que dejar de buscar culpables, sino soluciones, vacunas, el sistema sanitario estaba colapsado antes del inicio de la pandemia, porque ya no había una cama de terapia intensiva para nadie, pero antes de todo esto, no lo quería decir abiertamente porque no quería llevar a la gente al miedo, pero tanto insisten con que la oposición es la responsable de la muerte y de los contagios, pero la realidad indica que no es así, indicó el legislador radical.

A quién quieren hacer creer que la oposición quiere la muerte o que el sistema sanitario colapse, porque nunca vamos a querer eso. Cómo pueden decir semejante barbaridad, o realmente pueden creer que el Juzgado Federal iba a ser cómplice de esto, para romper el sistema sanitario, como lo dice el gran gobernador, que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia también es cómplice nuestro para romper el sistema sanitario de Formosa, y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haría lo mismo, quien puede creer esto, o es que se creyeron lo que dijo Alberto que Dios era peronista, o lo que dijo González que Dios era formoseño, porque a todo el mundo le llegó el virus, y evidentemente aquí también iba a llegar en algún momento, entonces dejen de buscar culpables donde no los hay, si no busquen soluciones” sostuvo el diputado.

Por su parte el diputado Enrique Ramírez sentenció que la oposición siempre demostró de manera concreta la colaboración con el Poder Ejecutivo, si bien no en todas las medidas, porque se tiene un límite claro que es la Constitución Nacional, siempre se ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y no sólo con declaraciones, sino con la presentación de proyectos, enviando notas al ejecutivo, a la Mesa del Covid-19 para estar a la entera disposición y ayudar en todo lo que haga falta, pero se llegó un momento en donde se tomaron medidas que sobrepasaban esos límites, se dice que cambie el estatus sanitarios de la provincia con los fallos de la Corte Suprema o por los amparos presentados, por las marchas pero no se escuchó un solo mea culpa, cuando en todo el mundo y en todos los estados están siendo azotados por el coronavirus, pero el único lugar del mundo en donde se responsabiliza a la oposición, es en Formosa.

“También escuché decir que judicializamos la política y la estrategia sanitaria de la provincia, entonces no violen derechos y garantías constitucionales, y ningún juez a hará curso a las presentaciones que hacemos, porque no son los jueces federales, la Cámara de Apelaciones, Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todos nos dieron la razón, al igual que organismos internacionales de Derechos Humanos quienes dijeron claramente que acá se violaban Derechos Humanos de forma sistemática, porque todavía perdura lo que sucedía en ese centro de hacinamiento y claramente no los vamos a acompañar en eso, es más vamos a hacer todo lo posible para que esas violaciones cesen, o cuando dicen que los contagios se produjeron por las marchas, no es cierto, el formoseño no es una persona que le gusta salir a reclamar, cuántas manifestaciones como ésta se vivieron en la provincia, pero los 10 abusos fueron tantos que los comerciantes empresarios como trabajadores, docente, jóvenes, mujeres, y la oposición también salió porque no quedaba nadie no tuviera a alguien cercano en esos centros sufriendo”, indicó.

Asimismo agregó que el estado tiene la facultad y el uso de la fuerza pública, la posibilidad de privar a las personas de su libertad, contra esa facultad lo único que tiene el ciudadano es la Constitución Nacional, son los derechos y garantías establecidos en la Carta Magna y son esos límites, los que la oposición no está dispuesta a pasar, lo mismo con respecto al proyecto que pretenden que se acompañe que si hubiesen escuchado, se hubieran dado cuenta de que el bloque de la oposición presentó algo similar, hace más de un año y quizás se hubieran salvado algunos puestos de trabajo que ya no están, concluyó.

Por último el diputado Osvaldo Zárate quiso rendir homenaje a los trabajadores de la salud y a la fuerza de seguridad que brindaron su apoyo a la población, pero también a los olvidados del gobierno, a quiénes fueron abandonados a su suerte, a los que han quebrado, a los que pusieron el hombre mucho tiempo para que la provincia se desarrolle, a quienes pagan sus impuestos, a los que se rebuscan en las calles cortando el pasto, a los que tienen que pagar empleados, alquiler para sobrevivir, a los jóvenes a las mujeres que fueron brutalmente reprimidos por el gobierno, y a quienes por orden del gobernador han sido golpeados y metidos presos injustificadamente, pero lo más doloroso es que en vez de buscar soluciones empiezan a buscar culpables, como también aquellos a quienes se le cercenó su libertad y estaban confinados en centros de aislamientos qué comían comida podrida, a los varados en las rutas con sus hijos durmiendo bajo camiones en carpa en la lluvia, estos olvidados del gobierno también son formoseños, afirmó.

“Los que sufren el escarnio de la Mesa del Covid, que se comportan como una mesa política, o como un presidente de unidad básica que dice lo que quiere el mandamás, como aquel que se burla de los formoseños y que no tiene cara para acusarnos todos los días a los opositores o a las personas emprendedoras, comerciantes, el mismo que acusó a un reconocido médico bioquímico de estar en la dictadura, pero lo cierto es que no sirve una política de salud que violen los derechos humanos y no se lo decimos nosotros sino la Justicia Federal, y la Corte Suprema de Justicia, y he escuchado con sorpresa como un diputado decía que todos estos eran opositores, y que estos órganos fueron los que hicieron caer la política sanitaria y no conforme con eso acusó a TN, y que por transmitir se cayó la política sanitaria o sea no es culpable de nada al gobierno, o sea los culpables son los jueces, los periodistas todos que están en oposición, acusarnos que a través de las marchas se provocaron estos eventos que son terribles, es nuevamente no entender la situación, es más fácil culpar a los demás que hacerse cargo, remarcó el legislador.

“Si toman medidas antipopulares y empujan a las personas hasta su límite, aquí han dejado sin trabajo a 15000 personas, han quebrado cientos de comerciantes, después de un año el gobernador y su mesa de consejeros se acuerda de que necesitan asistencia, todo esto después de haber quebrado el sector privado, tenemos personas llorando todos los días por esta situación pero no lo vendo no lo miran, pero la verdad es siempre más fácil culpar al otro que asumir la propia culpa, pero nosotros no gobernamos gobiernan ustedes”, indicó Zárate.

Deben hacerse cargo de los atropellos que han hecho, no les da vergüenza hacer lo que hicieron el 5 de marzo, haber golpeado a mujeres indefensas, y haberle disparado en la cara a mujeres formoseñas, no se les cae la cara y no tienen vergüenza y lo que más me duele es que en vez de buscar soluciones venimos a esta cámara sólo a quejarnos entre nosotros, pero lamentablemente algunos tienen que rendir para el quinto piso, y están todos los chupamedias en los medios hablando mal de la oposición, aseguró.

Han financiado a través de gobierno el escarnio público hacia dirigentes de la oposición, y han pagado carteles para criticarlos con plata del pueblo, y por qué no lo dicen y ponen la cara como la ponemos nosotros, pero no lo hacen porque saben que están haciendo mal las cosas, y porque saben que la situación social ya no da para más, y si dicen que el gobierno representa al 75% es cierto, pero eso no les da aval para atropellar los derechos de los formoseños, pero siempre hay un punto de inflexión pese a las grandes diferencias, hay que sentarse y entre todos a ver cómo se recupera la provincia, que está desbastada excepto que la política de gobierno sea que el sector privado quiebre, para convertir Formosa en Venezuela, pero entonces que lo digan y sino que dejen de buscar culpables y háganse cargo” concluyó Zárate.

Finalmente Juan Carlos Amarilla mostró su molestia por utilizar la etapa de homenajes en este caso para realizar chicanas políticas, y determinó “la confrontación lo lleva nunca nada, sobre todo cuando ambos partidos han dejado en claro cuál es la situación que vive la ciudadanía, el comercio en general las pequeñas y medianas empresas, y el tema que nos convoca es eso, entonces esto es algo inconducente ya que nadie está dispuesto a seguir adelante con este nivel de confrontación sino que tenemos que tener todos un acto de responsabilidad ciudadana y tratar de encontrar soluciones a los problemas que hoy se tiene, esto no es rehuir al debate como lo dijo el diputado Samaniego de que nos tenemos que quedar hasta las 5 de la mañana, a lo cual no tengo problemas y que elija inclusive el medio si se trata de debatir la política sanitaria de la provincia”.

Comments

comments