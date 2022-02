Diputados proponen establecer al 5 de Marzo como el «Día Provincial de la Lucha Por La Defensa de los Derechos Humanos y Libertades de los Formoseños»

100

Los ciudadanos de Formosa se encontraban viviendo una de las peores persecuciones policiales nunca antes vistas desde el regreso de la democracia, escudándose el Gobierno en la Emergencia Sanitaria declarada por la Pandemia covid-19.

El miércoles la diputada provincial Agostina Villaggi, presentó ante la legislatura provincial un proyecto de Ley, firmado por los diputados Osvaldo Zárate, Miguel Montoya, Enrique Ramírez, Juan Carlos Amarilla, Carla Zaiser, Noelia Luna y Agostina Villaggi estableciendo al 5 de Marzo como el «Día Provincial de la Lucha Por La Defensa de los Derechos Humanos y Libertades de los Formoseños».

Los legisladores de Juntos por una Formosa Libre proponen conmemorar en esta fecha a la Manifestación Popular Pacífica, contra los atropellos y violaciones a derechos constitucionales fundamentales cometidos en la Provincia de Formosa entre los años 2020 y 2021, y que fuera severamente reprimida por el Aparato Policial Estatal.

En los fundamentos los diputados opositores aseguran que «los ciudadanos de Formosa se encontraban viviendo una de las peores persecuciones policiales nunca antes vistas desde el regreso de la democracia, escudándose el Gobierno en la Emergencia Sanitaria declarada por la Pandemia covid-19.

Desde el mes de marzo del 2020 hasta el momento del estallido social el 5 de Marzo del 2021 la población formoseña fue sometida constantemente a la vulneración de sus derechos constitucionales y libertades fundamentales, afirmaron.

Así pues, argumentaron, no se les permitía ingresar al territorio provincial dejando varados a miles de personas, adultos mayores y niños a la vera de la ruta totalmente a la intemperie y sin ningún tipo de asistencia, eso tuvo graves consecuencia como la muerte de Mauro Ledesma, de 23 años de edad entre otros, quien ante la desesperación por encontrarse con su familia tomo la decisión de cruzar, a nado, el Rio Bermejo perdiendo ahogado trágicamente la vida.

Se militarizó la ciudad, y se desató una feroz persecución policial

Igualmente, hubieron miles de familias que no pudieron despedirse de sus enfermos, familias que fueron separadas, por la fuerza, al ser obligadas a permanecer en centros de asistencia sanitaria CAS por más de dos semanas o más, solo por ser casos sospechosos y/o casos confirmados de covid-19, dichos centros carecían de normas de higiene y salubridad adecuada, toda vez que eran atendidos, vigilados y asistidos por autoridades policiales, amén de que no se respetava la privacidad, y mezclar con mayores, a niños, niñas y adolescentes.

Se militarizó la ciudad, y se desató una feroz persecución policial, contra cualquier ciudadano que se trasladare de un punto a otro de la ciudad, sin valorar los motivos, ni mensurar la necesidad de trabajar o comprar algún medicamento, se ejerció violencia policial y se hicieron miles y miles de actas de infracción que culminaron y que siguen actualmente culminando con pena de arresto y/o multa, por parte de la Justicia de Faltas en todo el territorio de la Provincia de Formosa.

Miles de ciudadanos salieron a manifestarse contra el régimen opresor el día 05 de Marzo del 2021

Se prolongó por más de un año el cierre de comercios gastronómicos, gimnasios, tiendas de ropas, locales bailables y salones de fiesta, cuando el resto del país habilitaba actividades Formosa seguía con una metodología salvaje y violatorios de derechos fundamentales, violaciones que fueron subsanadas por el accionar de la justicia federal, la que de apoco fue corrigiendo los excesos, permitiendo el ingreso a la provincia, rechazando los centros sanitarios compulsivos como método de asilamiento respetuosos de derechos constitucionales.

Todas esas vulneraciones y atropellos a los derechos y libertades que padecieron los formoseños por más de un año, motivaron que miles de ciudadanos salieran a las calles de la ciudad de Formosa a manifestarse contra el régimen opresor de manera pacífica el día 05 de Marzo del 2021.

En dicha oportunidad, en una multitudinaria marcha y cerca de las 11.30 de la mañana, se originó un incidente entre un número ínfimo de personas y personal policial, incidente que fuera aprovechado por la autoridad policial, dirigida por la Autoridad Política Provincial, iniciando una feroz represión, que comenzó arrojando gases lacrimógenos -con fecha de vencimiento del año 1995, y que fuera denunciado oportunamente- por muchos integrantes de este cuerpo legislativo, remarcaron.

La brutal represión terminó en una caceria indiscriminada de manifestantes

La represión luego continúo innecesariamente con el disparo indiscriminado de balas de goma, llegando incluso a arrojarse agua con camiones hidrantes a la multitud, ello, sin distinguir entre mujeres, menores. niños, adultos mayores, personas con dificultades para deambular y otras dificultades motrices y/o neurológicas, resultando infructuosa la intervención a fin de evitar la utilización de la violencia, de funcionarios públicos que allí se hallaban, que lejos de conseguir se apague la violencia, los tuvo como victimas de la misma, describieron.

Tan brutal acto represivo, no se limitó a la presunta defensa del espacio territorial que rodeaba a la Casa de Gobierno, sino que luego se transformó en una cacería indiscriminada de manifestantes, sin importar que acción hayan desarrollado ni si la misma resultaba o no reprimible, utilizando para ello no solo el uso desmedido de la fuerza, sino de medios cuya legalidad no solo se halla discutida sino prohibida por nuestra normativa vigente.

Claramente las mentadas detenciones, la metodología utilizada y el proceder violentaron elementales garantías de todo el plexo Convencional, pero además contrariaron la doctrina sentada a partir del Caso Bulacio c/Argentina, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se condenara a nuestro país y que lo obligara a realizar profundas reformas legislativas, administrativas pero sobre todo a la erradicación de prácticas policiales y a partir del cual el proceder policial en argentina sufrió una profunda modificación llevando a la eliminación de los Edictos Policiales, erradicando de plano las practicas amparadas en estos como la llevada a cabo por la Policía de Formosa el 05/03/21, además de imponer la notificación del motivo de detención, puesta de conocimiento de la misma a un terceo y control de las detenciones en la esfera judicial, como se advierte en los hechos el impacto que tuviera el fallo mencionado en modo alguno fue acatado ni aplicado conforme surge del proceder ordenado políticamente y realizado por la Policía en Formosa, cual si no formásemos parte de la Republica Federal que formamos, cuestionaron.

Comments

comments