Directora de la Escuela 516 respondió las acusaciones de los padres que piden su destitución por maltratos.

05/10/2022

La docente explicó a las periodistas Julieta González y Guillermina Ruiz de Radio Parque que para dar garantías a los niños que vienen solos a la escuela solicitó a la policía apoyo para que estos puedan ingresar porque es su derecho el recibir las clases educativas, y aseguró que “desconoce los motivos por los cuales la acusan, ya no le han presentado ninguna nota”, afirmando que “he recibido a los padres toda vez que han pedido hablar, por lo tanto desconoce las causas por la cual tomaron algunos las banderas e intentaron impedir el ingreso de los chicos a la institución”.

«Una mamá manifestó en su momento por qué razón en horas de clase un niño no podía ir solo al baño, y esto es porque se comparte edificio con la de educación secundaria, y por la tarde se comparte con la ENET de adultos, por ende no puedo permitir que circulen los niños solos sin acompañamiento de sus docentes en horas de clase”, explicó.

“En cuanto al hecho de que se les prohíbe ir al baño esto sería imposible e inhumano, en cuanto al maltrato debería probarse porque no sé a qué hacen referencia pero si tengo en claro que debo cuidar la integridad de los niños que asisten a esta institución, mi temor se base porque en más de una oportunidad debemos sacar a personas extrañas y de la secundaria de los baños qué estaban en parejas, más allá de que sabían que esos baños eran de uso exclusivo para la educación primaria, entonces ante está necesidad lo que hice fue solicitarle a mis colegas que pidieron al equipo de trabajo que se avisen cuando iban a acompañar algún niño al baño en horas de clase porque desde las 14:30 horas se tiene la compañía de los muchachos y muchachas del secundaria», advirtió.

La educadora indicó que solo se toman recaudos, pero no se llavean los baños para que nadie los use, y aclara que los docentes no pueden ingresar dentro del baño cuando acompañan a los niños, carece del acompañamiento de cualquier secretario que pueda velar entonces su temores sobre todo con niños muy pequeños de que se encontraron con alumnos del secundario por eso preguntó mientras no hubiese inconveniente y se recomienda a los estudiantes del secundario de mantener estos baños en horas de clase a puertas cerradas.

«Teniendo en cuenta todo esto, solicité al docente que avise a sus colegas para que miren a su grupo cuándo debe acompañar algún niñito, siempre se dé solución a esto, otra cuestión está en ingreso ya qué la puerta nunca estuvo llaveada, solo se cierra el portón porque pueden ingresar perros y morder a los niños”, manifestó.

“Pero solo quiero recordarles algo en qué escuela donde se tenga la responsabilidad de pequeños niños o que algún colega directivo lo tenga, han notado que los alumnos ingresen antes del horario de entrada, no es que se pretende que los chicos estén en el sol y mi preocupación era justamente que los chicos estuvieron afuera porque se las punterías el ingreso y son los chicos que vienen solos y que tienen derecho a estudiar, es una realidad que hay niños que vienen a las 12y55hs no les puedo hacer ingresar con guardapolvos sin tener a alguien que se haga responsable porque soy un personal sola no tengo acompañamiento en este momento de otro personal de mi equipo directivo», argumentó.

Además sostuvo que hace meses que la escuela se está refaccionando y las decisiones de compartir los edificios las toma el Ministerio de Educación, siempre el director de Educación tomó algunos aspectos que se han puesto en la balanza para tener acuerdos con el nivel secundario y el nivel nocturno y con 15 minutos de tolerancia se ha podido llegar a implementar la extensión horaria, para que no se choquen las salidas y los ingresos de los alumnos.

«Desde que estoy en la gestión y siempre hemos intentado atender el pedido de los padres pero esta cuestión se le explico a la mamá que vino, se la hizo pasar y se le preguntó si en su caso particular sucedió algo porque nunca tuve conocimiento de algún niño que se hizo encima, o que se haya causado algún tipo de incomodidad a los chicos, en general para decir maltrato no entiendo en qué sentido, yo nunca recibí nota de parte de los padres, como directora de una institución sé que por normativa debo dirigirme por vía jerárquica,

Ellos a mí no me presentaron nada, el vicedirector no se encuentra porque presentó un uso de licencia por enfermedad, al igual que una docente, son cuestiones que se deben sobrellevar en el transcurso de la tarde y vino una mamá solicitando documentación que tiene esta señora pero nadie puede saber el día en que uno se va a enfermar» agregó.

En cuanto al servicio nutricional expuso que es su función acompañar al mismo por lo tanto nunca podría servir algo en mal estado, en su caso nunca tuvo ninguna denuncia de algún tipo de intoxicación por este motivo luego de oír alguna queja llamó al personal y de los 22 presentes la mayoría confirmó que nunca nadie se enfermó, porque los docentes consumen la misma merienda que el resto, es por eso que le comunico a la policía a quién pidió ayuda para que los chicos que ingresen no tengo problemas en hablar con algún referente de los padres que están protestando.

«No podría dialogar hoy en un ambiente como este, porque de salud no estoy predispuesta a tolerar insultos y gritos, no me consta lo que dice porque no recibí ninguna nota dirigiéndose a mí por mi mala gestión, o a qué hacen referencia porque el maltrato es una palabra muy fuerte y no han presentado pruebas, particularmente no tuve necesidad de defenderme porque no me llegó nada, y la madre que vino hablar en representación de esta situación por el tema del baño entendió perfectamente cuál era el problema, entonces de lo que ellos puedan manifestar me encantaría poder solucionar esto, por eso invito a todos a que vean cómo es la gestión en un todo, para que vean el turno tarde y mañana, que todos recorran para que vean si hay algún inconveniente en mi caso no tengo una dirección estoy cediendo un espacio que a veces uso y una vez que salen los de la secundaria recién el grupo de docentes y alumnos pueden ocupar las aulas, pero eso ya estaba por acuerdo, por eso nos arreglamos en un espacio que no tiene alumnos», agregó.

Para terminar dijo que está intentando arbitrar los medios para que todo funcione desde que inició su gestión en el año 2018 cuando entraban a la institución a robar, le destruyen los baños, toleró muchas situaciones y es una lástima que se olvidan de lo que los docentes deben sortear para salir adelante, por ello solicitó ayuda para que las autoridades de la Dirección Primaria la acompañen en esto, pero hasta ahora solo la asiste la comisaría, siempre que llama por teléfono o no la atienden o tienen algo más urgente que solucionar, siempre se deja la vida en el trabajo, ama lo que hace y lo realiza con convicción, por eso cuando aceptó ser directora le puso mucha dedicación e incluso se queda más horas de las que debería solo a fin de resguardar la integridad de sus docentes y de los niños, concluyó.