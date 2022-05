Docente de la EPEP 545 indicó que el reclamó de los padres es justo porque “los chicos no están alimentándose bien, no reciben desayuno ni almuerzo de calidad, les dan guiso sin carne ni pollo”

18

Iris docente de la EPEP 545 de la Nueva Formosa en comunicación con Radio Parque justificó la movilización de los padres en reclamo para que mejore el servicio de comedor escolar, se transparente las compras y los gastos, y para que la nueva directora sea destituida, porque ya no hay personal de maestranza y se les prohíbe a los padres ingresar para limpiar, además de los maltratos y hostigamientos que reciben los docentes.

La educadora advirtió que los padres están reclamando por algo justo porque los chicos no están alimentándose como corresponde, bajo la nueva dirección los educandos no reciben desayuno ni almuerzo de calidad, los niños se quejan porque la comida no tiene buen sabor y como docente comprobó que esto es así, en la gestión anterior se colocaba en un transparente el menú, pero ahora esto desapareció y solo se le sirve un magro guiso sin carne ni pollo.

No hay personal de Maestranza, no dejan a los padres entrar a limpiar, los padres ponen plata para pagar a una señora y a ella no le gusta

«Últimamente no se está contratando personal de maestranza para que pueda encargarse de la limpieza por lo tanto los docentes hemos gestionado para que los papás vengan a colaborar, y ahora se envió una circular que se les prohíbe ingresar para realizar esa limpieza, porque a fin de año se había pedido una colaboración para darle a una señora que era la encargada de esto, pero luego la nueva dirección empezó con que esto no le gustaba y quería meter a otra gente que estaba acomodada con ella, entonces le cortan el servicio a esta señora y por circular el día que los padres tienen prohibido ingresar a la institución entre tantas otras irregularidades que suceden» explicó.

Maltrato a los docentes y cantina a cargo de su hija

Además sostuvo que los docentes tienen prohibido circular ingresar a la cocina, prohibiéndole utilizar un sanitario que está allí y el que cuentan no funciona bien, la cantina de la escuela está siendo administrada por una de las hijas de la directora y no se informa a la comunidad educativa cuál es el monto que se recibe por esto y el destino que se le da al dinero que ingresa, como docentes no reciben de parte de la dirección ni siquiera el forro para un registro y a pesar de que la institución recibe dinero como partida de comedor y copa de leche ellos no pueden ocuparlo para hacer un gasto en un acto como el 25 de mayo.

Los docentes tenemos que poner plata de los bolsillos

«Los docentes debemos aportar de nuestro bolsillo porque no recibimos dinero de la dirección para afrontar estos gastos por lo tanto se está con muchas irregularidades desde que asumió está directora en el 2020, se agudizaron los problemas sobre todo en el menú de los alumnos, porque los niños casi no comen, otra cuestión es que los docentes tienen prohibido comer en la escuela cuando la directora, vicedirectora y su pareja si pueden sentarse al mediodía almorzar mientras que los docentes que tienen inclusive doble turno y no les da el tiempo para ir a la casa a almorzar tienen prohibido comer porque según ella la partida del comedor viene para los alumnos y no para los docentes, pero ella si puedo hacerlo» remarcó.

Hay una falta de respeto hacia los docentes a los padres y a los alumnos

También señaló que “se trabaja en un ambiente que no es propicio para desarrollar sus actividades, esto incluye falta de respeto hacia los docentes, hacia los padres, se tienen gritos e insultos en las reuniones, tienen persecución, están acostados laboralmente y con conductas que atentan contra la estabilidad emocional del docente, hay educadores que se están enfermando y piden cambio de destino para trabajar en otro lado porque ya no soportan la presión, realmente están siendo hostigados como trabajadores por lo tanto piden a las autoridades qué se respeten todos los derechos laborales de docentes que tienen que tener aseguradas las condiciones dignas de trabajo para poder preservar la salud y brindar una educación de calidad a sus alumnos”.

Los derechos del niño están siendo vulnerados

«Con esta situación los derechos del niño están siendo vulnerados, al no recibir una buena alimentación, al ver que una docente al dar un discurso por el primero de mayo es reprendida por la directora quién me dice que no le gustó su discurso en frente de los chicos, diciéndole que fue un desastre, está docente qué es muy nueva comenzó a llorar y se descompuso, tuvimos que llamar al SIPEC, hicimos una acta para labrar esta situación, que en un primer momento no me dejaron y terminado el mismo no nos dejaron firmar yo recién la semana siguiente permitieron firmar a 5 docentes y cuando las demás querían hacer lo mismo le decían que estaba con en acta ocupándose”, dijo.

Asegura que hagan lo que hagan a ella no la moverán de su lugar porque es muy amiga de la Delegada Zonal

“Es decir nos negaban un documento al cual tenemos acceso todos los docentes, esto trajo como consecuencia que los chicos lloraron porque la directora se encerró en un salón con está decente y no la dejaba salir, porque al ser nueva pareciera ser que la directora tiene la atribución de seguir hostigándola, lo mismo hacen reuniones de personal cuando levanta la voz y golpea la mesa tratando de denigrar siempre al docente, y nunca nos felicita para que estemos motivados en las tareas, es decir no estamos pasando por un buen momento por eso queremos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y que sea justicia para que tengamos asegurado trabajar en un lugar en donde estemos cómodos», afirmó la maestra.

Añadió por su parte que su voz pretende afianzar el reclamo de los padres ya que las situaciones irregulares eran una amenaza de parte de la nueva directora de que cuando asumiera todo sería distinto, remarcando que hagan lo que hagan a ella no la moverán de su lugar porque es muy amiga de la Delegada Zonal, pero amen de ello como miembros de la comunidad educativa están realizando los reclamos según las vías jerárquicas que corresponden, y están a la espera de la resolución porque miembros del ministerio entrevistaron al plantel del turno mañana.

