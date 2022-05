Docente de la escuela 195 de Clorinda denunció persecución y violencia institucional de parte de la directora Mirian Alvarenga

253

A través de un nota lograda por la periodista Mirian González de la segunda ciudad, la docente Mirian Verza maestra de segundo grado de la Escuela N° 195 de la ciudad de Clorinda, desde la sala de Emergencia del Hospital Público denunció persecución, discriminación y violencia institucional por parte de la actual directora Mirian Alvarenga impuesta políticamente por la Delegación Zonal que maneja el Mayanismo, en reemplazo de la docente Mirian Saracho a quien le correspondía el cargo y que incluso ya había asumido y luego de unas semanas la desplazaron arbitrariamente. La directora Alvarenga niega estar enrolada en el Mayanismo.

La educadora enunció que debió ir personalmente a presentar su documentaciones a la Escuela 195 ante la directora Miriam Alvarenga, por un pedido de licencia que está debería solamente firmar y colocar el recibido, pero no lo hacía y la tenía esperando siendo qué ella está con licencia médica porque debe hacer reposo, pero nadie quiere llevarle los papeles porque la directora es una persona muy violenta y sabe lastimar con las palabras.

«No me firmó los papeles y salí de allí descompuesta, estaba con mucho dolor y entonces entró mi marido para que me firme los papeles pero tampoco le dio sin firmar y le dijo que los lleve a la delegación que la delegada los iba a recibir, pero estas situaciones no son para la delegación, yo yo había hecho una nota para que ella me resuelva el problema, entonces volví a entrar pero me tenía de aquí para allá como inclusive empezó a llamar a la comisaría para que lo detengan a mi marido porque él estaba con un celular pero es la única manera de defender los de ella, inclusive ahí mismo comenzó a gritar y a llamar a la comisaría, yo solo fui a que me resuelva mi licencia, porque desde el 26 de abril que estoy sin ninguna documentación faltando en mi trabajo, ella no me resuelve mi situación y yo ya había sufrido violencia institucional de parte de ella» explicó.

La mujer afligida expuso que realizó una denuncia en el Ministerio de Educación Pero esto tarda mucho ya que estuvo de licencia 6 meses y a consecuencia de haber sufrido violencia institucional se cansó la escuela, es decir tuvo un accidente inclusive hay certificaciones de todo lo que estuvo pasando debido a este hecho tuvo muchas consecuencias en lo económico, en su familia porque esa es quién mantiene el hogar es decir la técnico mucho en todo sentido.

«Al regresar a la escuela volvió a sufrir violencia, fue lo mismo de parte de ella, no me facilitaba las cosas para enseñar en la escuela, siempre me pone un freno a todo lo que yo quiero hacer, me daba vuelta a las cosas para que yo lo pueda cumplir con mi trabajo lo trato como un delincuente mi marido, empezó a llamar a policías es decir sigo sintiendo la violencia solo porque me tenían que firmar una documentación y yo me tenía que ir a mi casa, y así estoy sin ninguna respuesta, estoy con tratamiento psiquiátrico y psicológico por eso solamente quiero que me resuelva la situación porque no puedo seguir así, sou una persona de bien soy una persona que trabaja con niños nunca fui violenta y qué problemas solo necesito mi salud y mi tranquilidad por eso le pido a la delegada zonal que resuelve mi situación porque así no puedo seguir trabajando» finalizó.

