Docentes de la UNaF repudiaron salvaje violencia de genero de Gremialista universitario protegido de Ever Solis

112

La culpa no es del «Chancho» sino de quién lo alimenta «For Eber», aseguraron irónicamente docentes, no docentes y estudiantes de la UNaF, al repudiar el comportamiento violento del gremialista no docente alfil del apriete del gobierno para someter a la Universidad de Formosa.

Se conoció un caso que lamentamos profundamente en la comunidad universitaria:

El lobo disfrazado de cordero o el «Chancho» rengo de Jorge Horacio Insfrán que por todos lados se jactó de hablar de violencia, incluso tuvo el descaro de querer denunciar ante la justicia federal actos de supuesto vandalismo, así mismo, es de no creer.

Aseguran que ahora se conoció en la misma justicia que tiene una cerca perimetral de 30 días por lesionar físicamente a su ex cónyuge Ana María Cáceres.

Las denuncia y las imágenes ,que son aún más crudas, hablan de una agresión con uso desmedido de la fuerza.

Una golpiza descomunal que casi termina en tragedia, una vergüenza para el género masculino.

El pseudo-gremialista golpeador, no contento con esto, está impulsando una campaña de desprestigio en contra de la indefensa ex mujer, quien además es la madre de sus hijos.

Insfrán, quien esta emparentado con el vice- gobernador Eber Wilson Solis, y que el mismo se ha autodenominado «reconstructor» de la UNaF, tenía dormido o anestesiado al parecer el chip inhibidor de violencia en contra de las mujeres, por algo tiene varios divorcios en su haber.

La Justicia debería contemplar la cárcel para este violento, para que ninguna mujer caiga en las garras de este bestia.

Desde la comunidad universitaria, lamentamos profundamente este terrible episodio de violencia.

Ana María Careces, se encuentra fuera de peligro pero tiene visibles hematomas en el cuerpo y extremidades, lo que le dificulta la movilidad para continuar con sus tareas rutinarias y sobre todo para atender a sus hijos, que presenciaron el lamentable episodio.

Comments

comments