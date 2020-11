Docentes sacan sus reclamos a la calle, Conferencia y Caravana a partir de la 9 y 30 en Rivadavia y 25 de Mayo

2

894 total views, 894 views today

A través de un parte de prensa desde el Gremio de los Docentes Autoconvocados informaron que hoy martes 10 de noviembre se llevará adelante una jornada de protesta. Los docentes tienen previsto sacar a la calle sus reclamos, reclamos que vienen denunciando desde que comenzó esta pandemia y afecta el trabajo de los docentes, no solo en lo económico al tener –desde sus bolsillos con salarios miserables- la responsabilidad de sostener la continuidad pedagógica, primero desde la virtualidad, y luego desde la presencialidad. Sino también en sus condiciones laborales.

En Formosa vamos a realizar una conferencia de prensa a las 9.30 en 25 de Mayo y Rivadavia para luego en caravana a las 10.00 recorrer la ciudad para hacer conocer el reclamo. Por eso invitamos a todos los trabajadores a unir nuestras voces para exigir a nuestro único patrón:

Empezaremos la Caravana de todxs pidiendo/reclamando

AUMENTO SALARIAL EN FORMOSA. PARITARIA NACIONAL Y PROVINCIAL SALARIO ACORDE A LA CANASTA BÁSICA (47.000) CONDICIONES DE PRESUPUESTO Y SANIDAD PARA LA PRESENCIALIDAD. NO A LAS REFORMAS PEDAGÓGICAS Y LABORALES. MEJOR ATENCIÓN Y PRESTACIONES EN IASEP

Respecto a la forma de participar desde Autoconvocados explicaron que pueden hacer su cartel y venir a la Caravana. Si no puede asistir a la caravana que hagan el cartel, se saquen la foto y suban a sus muros en las redes sociales. Si están en el interior pueden juntarse en la plaza de esa localidad marchar o sacarse una foto y luego publicarla en las redes.

La convocatoria es parte de una Jornada Nacional de Lucha Docente que comparten junto a dirigentes de sindicatos docentes provinciales, seccionales y agrupaciones de 15 provincias: ADEMYS (CABA), ADOSAC (Santa Cruz), AMSAFE (Rosario), AMSAFE (General López), ASECH (CHACO), GDA (Formosa), FEDERACIÓN NACIONAL DOCENTE (FND), SECH (Chaco), SUTE (Mendoza), SUTEF (Tierra del Fuego), SUTEBA (La Matanza – Bs. As.); SUTEBA (Marcos Paz); SUTEBA (Tigre); SUTEBA (Bahía Blanca – Bs. As.), SUTEBA (Ensenada – Bs. As.), MINORÍA SUTEBA (La Plata), MINORÍAS ATEN (Capital – Neuquén), Seccionales y Minorías de AGMER (Entre Ríos.

Comments

comments