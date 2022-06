Donaron caloventores para los alumnos de Yataí que dan clases en una salita o bajo los arboles por desidia del Gobierno

51

Culpa de que el nuevo edificio escolar de la Escuela N° 68 Leonardo Acosta de colonia Yataí que está terminado y sin entregar desde hace 4 años por desidia; problemas de agendas o especulaciones electorales del gobierno provincial, una cuarentena de niños deben dar clases en una salita de primeros auxilios abandonada o directamente bajo los arboles como sucede en varios lugares de la provincia.

La angustiante situación que padece la comunidad de esa colonia fue denunciada en principio por los diputados provinciales Juan Carlos Amarilla y Agostina Villaggi, quienes luego acompañaron a los periodistas Julieta González y Leonardo Fernández Acosta para visibilizar aún más el olvido que sufren los niños de esa comunidad.

Afortunadamente las manos anónimas de una mujer solidaria hizo llegar unos caloventores para aliviar el frio de los alumnos de la escuela rural y los reconocimientos no se hicieron esperar:

«Haciendo entrega de la donación recibida….en nombre de los chicos, personal educativo y padres. Muchísimas gracias a la señora que donó estos caloventores y gracias a la persona que los trajo….Dios los bendiga!!!!», expresó agradecido Rodríguez Domínguez.

«Dios quiera y pronto se inaugure la escuela número 68 LEONARDO ACOSTA de COLONIA YATAÍ , que ya que hace 4 años está terminado, y todavía no se dignan a inaugurarla», destacó Lelu Cáceres quién además agradeció «Gracias señora y Dios lo bendiga y proteja por tan hermoso gesto».

El maestro, Leonardo Acosta llegó a Yatay (Riacho Lindo) desde San Roque, provincia de Corrientes donde fundó la escuela con paredes de barro y techos de paja. Tenía 34 alumnos.

La escuela creció hasta completar todos los grados y fue construida con material a través del plan quinquenal del gobierno de Perón. En 1972 le imponen el nombre de Leonardo Acosta a la escuela 68, contó el periodista Leonardo Fernández Acosta.

En el mismo lugar donde se levantaba la vieja escuela la empresa Rio Construcciones refaccionó y amplió las instalaciones del edificio actual pero la desidia del gobierno, aún con la cantidad de millones en recursos ha llevado la calidad de los alumnos a cuando Leonardo Acosta recién llegó. Los chicos dan clase en un edificio que es un rancho, o sencillamente bajo los árboles.

Hace 4 años se terminó la escuela de Yatay pero no se inaugura por capricho del gobernador y su agenda. El pueblo no tiene Centro de Salud, no tiene estafeta postal, no tiene agua potable y si tienen una emergencia médica tiene que ir a 3 kilómetros si el camino está en condiciones.

En este lugar están dando clases y debajo de los árboles porque no entregan la escuela terminada

Como en tantos otros pueblos, a la Comisaría no le falta nada y curiosamente el día que Radio Parque acompaño a los legisladores radicales a visitar la localidad tampoco había luz eléctrica por lo tanto no andaba en internet público.

Yataí parece haber retrocedido y el progreso no se ve en ningún lugar. Los chicos seguirán dando clases con el frio, el calor y las lluvias en un rancho que no está en condiciones, mientras que desde el gobierno la despreocupación es el factor común cuando de emergencias como esta se trata.

El dispendio de millones en obras que son urgentes para las localidades del interior se diluye en la nada y los pobladores tienen más carencias en la actualidad que hace 26 años cuando con ningún recurso y solo con la ayuda de los pobladores un argentino hacía Patria y de corazón.

Si hoy Leonardo Acosta viera una escuela tan hermosa, inútil desde hace cuatro años, seguro no se quedaría con las manos cruzadas.

