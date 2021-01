Donde no hay Libertad de Prensa, no hay democracia, y el estado de derecho y las libertades están amenazadas

2

Reculó en chancletas el Gobierno. El Ministro González no se banca las preguntas de Leo Fernández Acosta.

La interpelación de periodistas que no los adulan o son sus esclavos, no solo les incomoda, no solo que la mediocridad y vulgaridad le impide contestar sin insultar ni descalificar, sin derrapar, sin producirles rabietas, ataques de histerias y sin que se le corra el rimel y se le desacomoden las lentejuelas.

Sino que fundamentalmente no las toleran, porque no toleran el disenso

No toleran que alguien piense distinto, y encima se atreva a decirlo. Y, no toleran nada, ni quieren dar explicaciones de nada: porque SON AUTORITARIOS, y los autoritarios prefieren los silencios de los cementerios de las verdades, antes que las alegrías de los intercambios de ideas que exponen los relatos.

Algún día tendremos un Ministro en serio, que no sea tan vulgar, ordinario, maleducado, irónico, mentiroso, conventillero, alcahuete, fabulador, provocador y pendenciero. Algún día recuperaremos la LIBERTAD DE PRENSA, nuestros derechos y nuestras libertades. No hay virus que dure 100 años, ni cebo que sea eterno.

Aguante la democracia y la Republica, algún día llegaran a una Formosa liberada de los necios fascistas, y volverá la transparencia de la gestión, la información pública y las preguntas de los periodistas.

