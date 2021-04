Duro reproche a Gildo Insfran por la injusta y arbitraria detención del Dr. Palacios

23

El columnista de 89.3 FM Radio Parque, Dr. Carlos Blas Hoyos, en primera persona, le habló por su micrófono al gobernador Gildo Insfrán y le formuló una serie de preguntas sobre la arbitraria, autoritaria e incalificable detención del Dr. Vicente Palacios, hecho repudiable ocurrida en las últimas horas, dijo.

El médico cirujano y clínico, de conocido perfil opositor en Formosa, fue detenido ayer por una causa que se le abrió hace semanas, por no tener el barbijo protector colocado en su camioneta, en camino de regreso desde Mojón de Fierro a la capital. Fue interceptado por un retén policial, cuyos efectivos con mucha actitud represora, le abrieron la insólita causa. Por tal motivo, el médico fue detenido ayer y permanece alojado en la subcomisaría del barrio Antenor Gauna, lo que dio lugar a unánimes repudios que se reflejaron por las redes.

Sabe Gobernador, que Chongo Palacios fue a cubrir el el servicio de médico, que usted fue incapaz de cubrir?

Hoyos, ante tan insólito hecho, le preguntó entonces al gobernador en su columna de hoy en la radio: “Señor gobernador, usted fue incapaz de cubrir el servicio de médico, acorde con las necesidades de Mojón de Fierro. Usted fue incapaz de cubrir la función de un profesional de la salud en ese lugar y también fue incapaz de montar una infraestructura para que las personas reciban atención. ¿Sabe quién lo cubría? el Dr. Vicente Palacios”, se respondió.

“El Dr. Palacios concurría allí en su propio vehículo a atender a la gente, a los afiliados al PAMI, a la población del lugar y colonias vecinas en general y hay veces que no cobraba sus servicios”.

La gente muchas veces le pagaba con una gallina, un pollo, su atención profesional. Es el Dr. Palacios quién hacía todo esto antes de ser detenido y es quién muchas veces proveía de medicamentos a sus pacientes que él mismo gestionaba”, agregó Hoyos a su trabajo habitual en la radio.

Palacios es un padre ejemplar, un vecino intachable, una buena persona. Mantiene en alto el buen nombre del médico

Luego le hizo saber al gobernador que “Palacios es un padre ejemplar, un vecino intachable, una buena persona. Mantiene en alto el buen nombre del médico y el ejercicio de esta sacrificada función que en su caso es tan desinteresada. Usted fue incapaz de cubrir esa función en Mojón de Fierro en 30 años y él lo hizo”, le reprochó.

Palacios viajaba a hacer lo que ni el gobernador, ni sus ministros que cobran y viatican fortunas, hacen nunca

Remarcó Hoyos que “el Dr. Palacios cubrió la demanda médica en Mojón de Fierro, que usted, a lo largo de su mandato, ni sus ministros, que viatican y cobran fortunas, no fueron capaces de hacer. A este señor, camino de vuelta a su casa luego de su encomiable trabajo de médico, lo detuvo un retén policial y sin ningún criterio ni concepto médico, le abrieron una causa por no tener el barbijo colocado. Ese es el método autoritario que Ud. gobernador le imprime a su policía, en perjuicio de aquellos que no piensan como Ud.”, subrayó Hoyos.

A un médico que va a trabajar lo meten preso, el Dr Servian murió porque no lo vacunaron y su vacuna fue a los hijos del poder, el Dr Ramirez no puede ejercer porque no recibe la vacuna. Chongo Palacios tampoco está vacunado, está es la manera que trata a los médicos

“Que disparate, gobernador. ¿Esta es la policía que Ud. Forma, esta es la forma que tratan a un médico altruista? No nos extraña porque sabemos lo que pasó con el Dr. Enrique Servián que murió por no recibir las vacunas y luego utilizan su nombre con demagogia. Sabemos además del caso del Dr. Carlos Ramírez que no puede ejercer porque no recibe la vacuna, pero sin embargo, la vacuna lo tienen todos los hijos y amigos del poder”, fustigó.

Finalmente, subrayó que “estos son los agentes reales de lucha contra el Covid, son los que están para atender al pueblo, nuestro castigado pueblo, y son castigados por Ud. ¿Esta es la forma en que agradece la lucha de cada uno de ellos, mientras varios sindicalistas, amigos suyos, se esconden, no quieren trabajar, no concurren para que se dicten clases en las escuelas y desaparecen de escena en plena pandemia”?, recalcó Hoyos.

Antes de la despedida, el columnista cerró comparando la situación del Dr. Palacios con la figura universal del filósofo griego Sócrates. La historia relata que Sócrates fue perseguido por el poder de Atenas por pensar distinto que los gobernantes, por lo que fue juzgado por un tribunal, cuyo fallo obligaba a este extraordinario sabio a pedir disculpas a quienes ofendió con sus ideas, en largas oratorias en lo que fue una plaza de Atenas, o bien recibir la muerte.

El señaló entonces que antes que traicionar sus principios, prefería la muerte y decidió beber cicuta, un veneno muy conocido en esa época. El envenenamiento por cicuta era un método empleado habitualmente por los griegos para ejecutar las sentencias de pena de muerte. Sócrates fue juzgado y, declarado culpable, cumplió esta pena en el año 399 AC, reza la historia.

