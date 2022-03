FMI: «El boicot del Kirchnerismo está neutralizado por la actitud seria y responsable de JxC»

30

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Carbajal explicó la posición del espacio político con respecto al acuerdo con el FMI y aseguró que la irresponsabilidad de Máximo Kirchner y Cristina Fernández de intentar boicotear en acuerdo esta neutralizada por la actitud responsable de Juntos por el Cambio.

El legislador indicó que la actitud de Máximo Kirchner, obedece a lo ordenado por Cristina Fernández de kirchner, porque Máximo no es una figura política con peso propio sino que es un operador de la vicepresidenta que ha llegado a este cargo por portación de apellido, por lo cual hay que ser conscientes de que sus actuaciones de niño caprichoso e irresponsable no son propias, sino cumpliendo las instrucciones recibidas por quien es su madre y su jefa política.

Boicoten su propio Gobierno por pura especulación política

«El gobierno está partido y el grupo que representa a la vicepresidenta está boicoteando el acuerdo, no porque no le guste o tenga reparos ideológicos, porque hay que entender que si hay algo que define al kirchnerismo es el pragmatismo, si mañana tienen que hacer un acuerdo con los extraterrestres lo van a hacer sin temblarle el pulso, solo por pura especulación política porque están acostumbrados a gobernar con viento de cola y plata sobrante y cuando les toca gobernar en un contexto complejo y difícil dónde hay que restringir la billetera lo primero que hacen es esconderse para no asumir los costos políticos”, analizó.

“Pero este quiebre ha perdido trascendencia política, porque la oposición con mucha seriedad ha dicho que va a acompañar lo que es el proceso de refinación y toma de nuevo crédito que está realizando el gobierno, entonces por lo hecho por Juntos por el Cambio, la actitud irresponsable de este grupete ha perdido trascendencia política» advirtió.

Además, agregó que se está discutiendo como se va a realizar la aprobación y el punto de conflicto es lo que determina la oposición que es que lo único por sobre lo que tiene que pronunciarse el Congreso y es sobre el otorgamiento o no del crédito, es decir darle o no la autorización al Poder Ejecutivo. Pero las medidas políticas económicas son responsabilidad exclusiva del ejecutivo, quién debe asumir la responsabilidad de tomar esas decisiones y quién debe asumir los costos políticos es el gobierno.

«El gobierno está actuando con este con una picardía bastante torpe, como las medidas que tienen que tomarse en este contexto de crisis no son simpáticas entonces lo que quiere es distribuir estás responsabilidades con la oposición, quieren compartir con la oposición las decisiones que implican costos sociales como y desde los posición somos responsables pero no estúpidos, no vamos a permitir les está jugarretas que muy claramente quiere hacer el gobierno y el ministro Guzmán» insistió.

Así como está el texto de la ley, no lo vamos a aprobar y lo van a tener que cambiar. Si vamos a darle la autorización para refinanciar el crédito para no caer en el default, porque entendemos que esto será perjudicial para los intereses del país, pero tampoco le vamos a permitir qué nos quieran endosar las medidas que les corresponde tomar a ellos» señaló.

El referente radical agregó qué última reunión de la mesa Nacional de Juntos por el Cambio se decidió que por un lado había que evitar el default por lo tanto había que apoyar los términos del acuerdo pero lo que no se debe acompañar son las políticas económicas, y hubo consenso en entender que no hay espacios para arrebatos individuales no se puede dentro de Juntos por el Cambio dividirse y mostrarse fraccionados, sí bien es un espacio que representa la heterogeneidad con personas de diferentes orígenes políticos lo cual está bien que se discuta y se tenga diferentes miradas pero se tiene que tener unidad de acción en la estrategia legislativa y esto es lo que se ve en las sesiones en las comisiones de presupuesto y de finanzas donde el bloque opositor actuó de manera consensuada.

«La alianza de Juntos por el Cambio está reconfigurándose porque el radicalismo ha recobrado protagonismo en todo el país incluida la provincia de Buenos Aires porque se cuenta con dos o tres candidatos a presidente con mucho peso, y porque hay una decisión política que en el marco de esta gran alianza disputar los espacios de poder y llegar a un gobierno en el cual todos los partidos tengan su representación», dijo.

Machirulismo feudal

A partir del año pasado hay otro motivo para que se conmemora el día de la mujer y es la lucha que hicieron las mujeres formoseñas en el 5 de marzo que pusieron el cuerpo frente a las balas, a la dictadura de Gildo Insfrán en ese viernes negro cuando el insfranismo mostró su cara más oscura y fueron las mujeres las que estuvieron en la primera línea luchando por los derechos«.

Para terminar sentenció qué hay muchos ejemplos del machirulismo de Gildo Insfran y esto se demuestra con datos objetivos, nunca la mujer tuvo la vicegobernación, en el STJ no hay damas desde hace muchos años, y a nivel del Poder Ejecutivo hay algunas pero siempre ocupando cargos subalternos y otras que son ministras pero que finalmente terminan cumpliendo tareas de poca trascendencia política y el eje del poder es absolutamente machista.

Por lo tanto el acto de Insfran es una exteriorización del modelo autocrático de culto a la personalidad qué es a lo que siempre tiene acostumbrado Gildo Insfrán, hay que recordar que la última campaña hicieron miles de afiches con su rostro al mejor estilo de lo que han hecho todos los gobernantes autocráticos en toda la historia, este es un sistema feudal, antiguo, dictatorial que funda su poder sobre la base de la opresión de la ciudadanía cómo se dió el 5 de marzo y como parecen los formoseños todos los días que tienen que soportar la opresión y la tiranía, es por lo que se continuará desde su espacio trabajando para poder derrotarlo en el 2023.

