El calvario de 47 personas aisladas en Yema: “Nos tienen encerrados sin agua caliente ni enfermeros, sin sábanas; frazadas, ni calefacción”

Un grupo de 47 personas presuntamente contagiadas de coronavirus viven un verdadero calvario en Formosa. No por su estado de salud sino por las condiciones en que el gobierno de Insfrán las tiene -y las retiene-. Según denunciaron los propios “aislados” están en condiciones inhumanas: sin agua caliente, sin calefacción y hasta sin sábanas ni frazadas para las camas.

Los formoseños recluidos oficialmente están en una “cuarentena obligada” -tal como ellos lo relataron ante las cámaras de TN, en otro trabajo contundente de la periodista Paula Bernini– en el colegio Agrotécnico N°6 de la localidad de Laguna Yema, ubicada a 380 kilómetros al oeste de la provincia, en un lugar alejado de los centros urbanos.

Las personas que están allí aprovecharon los móviles de televisión que se acercaron al lugar para contar la experiencia de lo que viven por estas horas: “Hay un solo enfermero y una sola cámara de oxígeno, tenemos que compartirla”, denunciaron.

“No tenemos agua caliente, abrigo ni calefacción”, agregaron. “Hay solo dos doctores que no dan abasto y la directora no da la cara”, detallaron sobre la deficiente atención de salud.

Asomados por una reja que tiene candado para que no puedan salir de allí, relataron: “Nos vinieron a buscar en ambulancia y no pudimos decir que no porque si decimos que no, nos arman una causa judicial. Estamos presas. No tenemos síntomas y tenemos la posibilidad de hacer aislamiento en nuestras casas pero no nos lo permiten”, detallaron. Otra vez, la imagen cruda de las políticas de Insfrán.

Mientras tanto, afuera del colegio improvisado como centro de aislamiento y atención médica, los familiares esperan noticias que no llegan. Algunos piden por favor que alguien salga para contar cómo están, cómo se sienten los que quedaron del lado de adentro.

La periodista Paula Bernini y otra cobertura impactante sobre los centros de aislamiento en Formosa.

Una de ellas era una mujer que tiene a su madre adentro, incomunicada: “Vine para verla, por lo menos, pero no pude. Está presa. Otra cosa no. Mi mamá tiene 49 años”, contó una joven formoseña.

“Cuando llegamos se pusieron tres policías delante para taparnos la visión. Veremos qué hacen mañana”, dijo y agregó: “Queríamos verla, hablarle para ver cómo se sentía. Esperemos que mañana se comunique a ver cómo sigue”, expresó.

Formosa y sus fronteras

La Justicia le ordenó el pasado viernes 16 al gobierno de Gildo Insfrán que deje de cobrar 5.000 pesos a quienes quieren ingresar a Formosa.

La Cámara Federal de Casación Penal falló para dejar sin efecto el monto que se obligaba a pagar en concepto de hisopados preventivos y también dispuso que el test sea gratuito.

El fallo declara inconstitucional el “Protocolo Sanitario para el Ingreso de Personas a la Provincia de Formosa” que había sido aprobado por el gobierno de Insfrán el 21 de marzo pasado, y ordenó “el cese del requerimiento indiscriminado de pago en concepto de test PCR”.

Hasta el momento, Formosa reportó 54.737 casos diagnosticados, de los cuales 49.490 pacientes se han recuperado y 4.220 están activos. Los fallecimientos en la provincia suman 986.

