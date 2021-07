El Colorado de regresó a Fase 1: “Nos hacen sentir que el comercio es el culpable”

32

La presidenta de la Cámara de Comercio de El Colorado, Anabel Boss, opinó sobre el regreso al ASPO que rige en esa localidad desde el viernes 9 de julio debido al aumento de casos y le retrucó a la Municipalidad que “nos hacen sentir que el comercio es el culpable por la cantidad de contagios y no esto no es así, no entendemos porqué tanto castigo”.

El Colorado volvió a Fase 1 luego de conocerse la cantidad de casos que se han registrado en el último tiempo, por lo que se han suspendido todas las flexibilizaciones que tenían hasta entonces. De esta manera, el horario de circulación y también de atención para el comercio se ha reducido.

La titular de la Cámara de Industria y Comercio de la localidad, Anabel Boss, manifestó que “el sector comerciante está preocupado porque ya veníamos con restricciones desde mayo cuando las medidas nacionales se lanzaron, así teníamos un horario de atención hasta las 18; luego se extendió hasta las 19 pero nunca más volvimos a las 20 que era nuestro horario. Y encima este jueves a la tardecita –por la semana pasada- nos enteramos que desde el viernes –por este viernes 9 de julio- la localidad volvía a Fase 1, una decisión unilateral que tomó el Municipio sin consultarnos, y somos nosotros los que generamos el movimiento económico”.

Boss criticó la postura del gobierno local de hacer sentir que la responsabilidad del aumento de casos es exclusiva del sector privado. “Dicen que los casos aumentan por eso toman estas decisiones pero castigan al comercio, con estas restricciones horarias para el comercio nos hacen sentir que somos los culpables del aumento de contagios, y esto no es así”, manifestó.

Con las nuevas disposiciones –vale decir que cada Municipio tiene la facultad de disponer de este tipo de medidas amparados en la salvaguarda de la situación epidemiológica-, el horario de circulación y para la atención al público en El Colorado es desde las 7 u 8.30 hasta las 16 horas.

“Es imposible, la gente no viene y no hay ventas, no se puede resistir así. Además tenemos un playón municipal que es donde todas las mercaderías eran descargadas antes, que está clausurado desde el 20 de marzo del año pasado. Ahora tenemos que recorrer unos 5 kilómetros diarios para ir a buscar la mercadería porque ese lugar no está disponible”, cerró.

