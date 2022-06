El Comercial: Por falta de garantías no habrá más coberturas del OPNGT del Gobierno provincial

57

«En este marco de falta de garantías, en una provincia donde no existe el acceso a la información pública, frente a un gobernador que tiene la suma del poder público en sus manos, donde las instituciones están degradas, donde no existe la división de poderes, donde no existe la justicia independiente y la policía es militante de los caprichos del Gobierno, no es difícil entender que no podemos seguir exponiendo a nuestros periodistas por los menos en los OPNGT, que pareciera se han convertidos en meros actos partidarios solventados con dineros públicos» aseguraron.

Las empresas de medios y periodistas independientes informaron que NO cubrirán ni retransmitirá los Operativos Por Nuestra Gente Todo (OPNGT) por falta de garantías a los más elementales derechos constitucionales, persecución política-policial-judicial y atentados institucionales contra la integridad física de los trabajadores de prensa, violentando nuestro derecho a ejercer libremente una actividad lícita como es el ejercicio del periodismo.

En un comunicado, expresaron que: «La más que evidente y deliberada negativa del Estado formoseño, de la Justicia y de la Policía provincial para garantizar el libre tránsito; la seguridad y garantizarnos las mínimas condiciones para ejercer la Libertad de Prensa y expresión en actos públicos, que con el dinero de los contribuyentes se desarrollan en lugares e Instituciones públicas, nos pone en la obligación de no volver a exponer a nuestros trabajadores de Prensa frente al accionar impune de bandas parapoliciales que con la obscena complicidad del poder político, la pasividad policial e incentivados por el propio Gobernador actúan violenta e ilegalmente«.

Dijeron además que: «Desde el 5 de marzo del 2021 nuestros periodistas fueron detenidos arbitrariamente, acribillados con balas de gomas y gases lagrimosos vencidos, uno de ellos de Radio Fantasía terminó esa jornada golpeado y en terapia intensiva y la mayoría perseguidos con innumerables causas judiciales armadas con testigos truchos (Kujarqui&Ruiz y cñia) y por Comisarios, Fiscal y Jueces afiliados al PJ«.

«A Julieta González la detuvieron y desaparecieron por horas cuando cubría una manifestación ciudadana a metros de la Casa de Gobierno y cuando intentaba fotografiar como un grupo de policías reprimían y golpeaban salvajemente a un adolescente, que ya estaba reducido en el piso».

Lo más grave de esa detención que se produjo en esa jornada junto a más de cien personas, es que horas después y aun estando muchos de ellos desaparecidos para sus familiares, la jueza ultra Gildista Laura Karina Paz, aseguraba a la prensa nacional que no había detenidos y que todos los demorados ya recuperaron su libertad.

Sin embargo, al arribar a la ciudad capital de Formosa la periodista de TN Paula Bernini, se encontró en la Comisaria de Villa Jardín con Julieta González junto a otras 19 mujeres detenidas en celdas e incomunicadas.

Laura Karina Paz es la jueza que reciente y rápidamente caratuló «agresiones reciprocas» al violento ataque físico que sufrieron tres periodistas emboscados frente a los policías por un grupo de choque del PJ comandada por un Concejal Gildista Hugo Cacho García, vicepresidente del HCD y responsable del OPNGT donde también se impide violentamente el acceso de periodistas no oficialistas.

Gracias a la pasividad policial y a la complicidad gubernamental el licenciado Leonardo Fernández Acosta (diario El Comercial), la doctora Julieta y Matías González (Radio Parque) fueron brutalmente golpeados el 8 de Junio en la vía pública y en medio de la golpiza al primero le rompieron el celular cuando intentaban entrevistar a Cacho García que ya los había mandado a violentar el 4 de junio para impedirles trabajar en un acto público y luego los había injuriado en su radio y en los medios hegemónicos montados por el Gobierno provincial para la propaganda oficial.

En los operativos OPNGT además de la doctora Julieta González, Leonardo Fernández Acosta (diario El Comercial), y Matías González (Radio Parque) fueron agredidos entre otros el comunicador independiente Adrián Gamarra, el cronista Jorge Pesqueira de Radio Uno y el periodista Maxi Galarza de Radio Fantasía.

Frente a funcionarios intolerantes que, por mediocridad, los abruma la imposibilidad de dar explicaciones o por cosas que ocultar tienen por enemigo las preguntas de periodistas no cooptados, se hace innecesario exponerlos en lugares donde son considerados enemigos y donde las fuerzas represivas provienen de una complicidad mafiosa entre el gobierno, las narcos patotas, la policía militante y la justicia partidaria.

En este marco y como consecuencias de los últimos graves atropellos, donde en la calle frente a la policía nos pegan los criminales contratados por el gobierno, y en la Comisaria no nos quieren recibir la denuncia y nos pegan los policías, y donde una Jueza que opera como puntera política inmediatamente caratula como «agresiones reciprocas» para liberar a los acusados violentos que fueron a denunciar a sus victimas, no es difícil no comprender que en Formosa no existen la garantías mínimas para cubrir estos operativos de un Gobierno populista, autoritario y cleptocrático.

Pese a todo vamos a seguir trabajando en la tarea de informar con veracidad, vamos a seguir dando voz a los que no tienen voz, potenciando los reclamos sociales, levantando las banderas de la pluralidad de voces y de la Libertad de Prensa.

Convocaron a una marcha frente al Concejo Deliberante el miércoles 15 de Junio a las 19 hs, para demandar BASTA DE VIOLENCIA, GARANTIAS para el Libre TRANSITO y respeto a la Libertad de Prensa y Expresión.

