El Concejal Atanasio de UCR denuncia la vacunación vip de una joven de 24 años en Laguna Yema

El concejal, Sergio Atanasio se comunicó con este medio para denunciar vacunación vip de empleada de REFSA de 24 años, en Laguna Yema.

La joven no figura como monotributista ni empelada de REFSA sería una persona trabajando en negro, pero lo cierto es que no cumple los requisitos de edad para ser inmunizada, al igual que el sobrino del intendente Corvalán llamado Luis Alberto quién también trabaja en REFSA y hay una foto circulando donde se habría vacunado siendo una persona joven de entre 20 y 30 años.

“No parece motivo el trabajar en esta institución el hecho de vacunarse, porque además se conocen a los 3 empleados que trabajan en las calles y en las personas que hacen mantenimiento, esas también habían sido vacunado, junto a la chica que salió en la foto, pero no son personal de riesgo, ayer que se realizó la vacunación hubo un padrón de 900 personas pero hubieron muchos adultos que no se pudieron vacunar porque hace unos días se lanzó la campaña de vacunación contra la gripe, entonces no era recomendable vacunar los contra el covid-19 si no quede bien esperar un tiempo razonable siendo esto una mala coordinación” advirtió.

Además agregó que al no inmunizarse estas personas las vacunas sobraron, pero no se sabe a quién Irán destinadas, y qué pasará con esos adultos que no pudieron vacunarse, sin embargo está prohibido criticar al sistema de salud pese a que cometa estos errores, porque automáticamente te endilgan de ser responsables de las muertes que ocurren en la provincia.

Por otra parte, el edil al ser cuestionado sobre la investigación que sacó a la luz que el intendente se había apoderado de los rieles del ferrocarril, expresó que el mandatario municipal nunca claro nada ni se habló más del tema, sólo se abocan al tema vacunación como si fuese que el covid-19 eso es lo único que ocurre en el territorio.

Atanasio dijo ” en mi caso presentado varios pedidos de informes, pero nunca me contestaron, lo único que logre es que el intendente se enoje y me cuestione por la radio, porque él es dueño de la radio y de la verdad, siempre con soberbia y prepotencia, maltratando a la gente constantemente a través de su medio, pero es la bajada de línea que él tiene del gobierno” finalizó.

