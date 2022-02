El concejal de Juntos por el cambio Enzo Casadei hizo referencia a la situación del transporte público en la ciudad

38

El legislador recordó que a fines del año pasado ocurrió la última medida de fuerza expuesto con el sindicalismo que rodea el transporte público, que ponía nuevamente de Rehenes en una disputa salarial con la empresa a los usuarios de colectivos, es por eso que su bloque Solicito al intendente que reúna a las partes y haga cumplir el pliego que ha firmado la empresa cuando ganó la licitación, y que pida el servicio de emergencia cómo es debido y como figura en el convenio.

«Nosotros desde la política podemos entender el juego del silencio y la ausencia de un intendente en materia de transporte público, ahora los que merecen respuestas son los vecinos, y son ellos quienes nos han otorgado una enorme responsabilidad habilidad en las últimas elecciones, marcando un claro revés para el oficialismo provincial y municipal en la ciudad de Formosa, y le deben respeto a esos vecinos para contestar las demandas que tienen que ver con un servicio fundamental para cientos y miles de vecinos de la ciudad te están esperando un mejor servicio y que se controle a la empresa para que las cosas funcionen y que las paradas no estén abandonadas».

Además sostuvo qué son un montón de situaciones las que vienen sucediendo pero el municipio nada hace, en primer lugar hay que saber que los subsidios son fondos nacionales, en segundo lugar es una foto que repiten como una gacetilla que envían cada tres meses donde se puede observar algo bastante lamentable que es la sumisión de un municipio ante el gobierno provincial, quién le aplica el látigo de la chequera, y no solo porque este subsidio es insuficiente y apenas logra cubrir la masa salarial de la empresa, con una compañía que tiene 3000 cortes de boleto por día claramente habría que preguntarse cuál es el negocio para que está siga funcionando.

«El oficialismo quiere vender esta unidad de concepción y de acción pero hay un enorme avasallamiento de la autonomía municipal, y esta no es una novedad porque el gobierno provincial es absolutamente unitario con el manejo de los recursos federales, que llegan para que se distribuyen en los municipios, porque se juntan y venden que están unidos y hablan de Macri pero están gobernando hace 2 años y no se enteran, porque el gobierno de Alberto Fernández es el peor de la historia, a hora en la presidencia de Macri los subsidios llegaban y de manera directa, bastaba con qué el funcionario municipal ingresara a su computadora para que los fondos fueran transferidos, en este caso el gobernador Insfrán se negó a firmar una adenda con el gobierno nacional para que estos fondos puedan de forma directa al municipio y elige cada tres meses mostrar que el intendente necesita de su mano para que el transporte público funcionen Formosa, esa foto es simbólicamente el avasallamiento que hay sobre el municipio» explicó.

También agregó que el transporte es alguna parte porque esto se puede observar diariamente con un municipio paralelo que lleva adelante el IPV, qué realiza trabajos sin siquiera planificar con la municipalidad esta es una cuestión que los capitalinos independientemente de los partidos políticos tienen que poner en orden, no se puede tener un municipio que genere solo el 30% de lo que tiene presupuestado gastar anualmente, por eso desde su espacio han llamado al diálogo al oficialismo para ir generando herramientas a través del consenso para que se tenga un municipio más fuerte y que se puedan evitar en la medida de lo posible este tipo de fotos y humillaciones que se presentan cada tres meses.

Casadei dijo » es una barbaridad que levante la bandera de un boleto estudiantil cuando no lo cumplen y cuando hay estudiantes que están dejando un esfuerzo importante cuándo suben a un colectivo, esos acusan un problema de sistema que están adaptando pero todos los años es la misma historia, esto tiene que ver más que nada con falta de previsión de responsabilidad de trabajo, es una cuestión administrativa que se podría solucionar fácilmente sin embargo están los alumnos pagando está suma que parece menor pero día a día, para el que empezó a ir al establecimiento escolar o tienen que empezar a preparar un final porque se es estudiante los 7 días de la semana no solamente en el período ordinario de clases, pero es una situación que pasa todos los años no es nada nuevo, solo que se acentúa aún más con la enorme crisis económica que se está viviendo por la pésima gestión de Alberto Fernández, pero el municipio como con otras tantas cuestiones está haciendo la vista gorda».

Para terminar agregó que estuvo en Villa del Carmen no solo por el problema del agua sino también del transporte qué es un tema recurrente, por la frecuencia de los colectivos urbanos y el gran problema que supone la falta de paradas de colectivos en el medio de una obra inconclusa qué tiene que ver con la autovía, hay vecinos que deben caminar cuadras y cuadras para acceder a una parada ficticia acomodándose a los usos y costumbres, en la banquina de una ruta donde cruzan camiones y autos a gran velocidad, en dónde se pone en riesgo muchas vidas, hay un enorme grado de improvisación ofreciendo un pésimo servicio a los vecinos que solo quieren trasladarse a distintos lugares de la ciudad y quieren que sus servicios funcionen correctamente, pero se debe mencionar otra vez la falta de coordinación entre el gobierno provincial y el municipal porque ya se podrían haber avanzado en obras complementarias pero son los ciudadanos quiénes sufrirán las consecuencias, y lejos está el oficialismo de dar una respuesta

