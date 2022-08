El concejal Enzo Casadei cuestionó la dramática situación del transporte público.

99

El legislador de la UCR en comunicación con Radio Parque manifestó que “la gente sigue padeciendo lo que para la municipalidad es la normalización del transporte público y que no es nada más que seguir avalando el pésimo funcionamiento de la empresa Crucero del Sur”.

“Después de la crisis del combustible el municipio salió a decir que al comprar este insumo se resolverían los problemas pero aún así se ven con suerte 40 colectivos en la calle y que encima no se mantienen en todos los horarios,solo están en horas pico y después van reduciendo la presencia y las personas siguen padeciendo la deficiencia del servicio”.

Estamos esperando que el oficialismo resuelva sus internas

Con respecto a la actividad del Concejo sobre el tema del transporte, Casadei comentó que están “esperando que el oficialismo empiece a resolver sus cuestiones internas y se propongan a dar la iniciativa a muchas de las propuestas que hemos presentado en el para tratar de mejorar este servicio”.

NO vamos a avalar ningún aumento

“La empresa realizó un pedido de aumento de boleto en la previa al receso y esto está como asunto pendiente, solicitaban un boleto a $84 pero hasta el momento no se ha tratado la comisión de transporte”, recordó. “Por supuesto que nosotros no vamos a avalar ningún aumento”, agregó con contundencia.

El ajuste no lo puede pagar el laburante, el trabajador que usa el servicio

“Es el segundo pedido que la empresa realiza en lo que va del año, y si bien entendemos que la crisis económica y la inflación hacen que los costos se modifiquen tenemos una posición política al respecto, y tiene que ver con que el ajuste no lo puede pagar el laburante, el trabajador que usa el servicio”, afirmó.

Tienen que hacerse cargo

El edil sostuvo que “tiene que solucionar la política, tenemos un gobierno provincial y municipal que se jactan de tener superávit, y tenemos el problema del subsidio, el oficialismo se tiene que hacer cargo y solucionarlo» reclamó.

Además expuso que “el gobierno nacional provincial y municipal son del mismo signo político por lo tanto parece irrisorio que no se pongan de acuerdo, no pueden destrabar la actualización de los subsidios que va a permitir qué reajuste no caiga sobre el bolsillo de la gente y que debe ser cubierto por el estado para darle sostenimiento al transporte público en la ciudad”.

Tanto el gobierno provincial como municipal se deben poner los pantalones largos

Para Casadei, «en primer lugar hay que solucionar la cuestión de los subsidios a nivel nacional y tanto el gobierno provincial como municipal se deben poner los pantalones largos y reclamar a la nación porque son del mismo signo político, es decir, del Frente de Todos”.

Auditoria e interpelación

“En segundo lugar estamos esperando la famosa auditoría que ordenó el municipio, los resultados de la misma, por eso hemos presentado un pedido en el marco del Concejo Deliberante de interpelación al intendente Jorge Jofré para que asista al recinto exponga los resultados de la auditoría y además explique cuál es el plan que tiene pensado para la emergencia del transporte que decretó la ciudad”, expuso.

“Necesitamos tener una real noción del transporte los resultados no solo de la auditoría contable y financiera sino también de la operativa para saber cuántos móviles tiene hoy la empresa Crucero del Sur para poder circular y trabajar en la

ciudad de Formosa, cuáles son los costos y cantidad de cortes de boleto, todas preguntas que ya se han presentado en reiteradas oportunidades en la comisión de transporte y que hasta el momento no nos han respondido, no entendemos cuál es el secreto si son números que deberían estar a la vista de todos«, agregó.

Guerra de relatos

También sostuvo que “en esta guerra de relatos en dónde los sectores dicen una cosa u otra, los números y las estadísticas no mienten, por eso se les terminarán muchas justificaciones absurdas con las que el municipio avala el pésimo servicio de la empresa”, indicó.

“Quizás por esto hay un secretismo con respecto a los números, por eso es necesario que lo blanqueen”, reiteró y agregó que “con los números reales se pueden plantear soluciones de mediano y largo plazo realizables sin caer en la demagogia ni anuncios rimbombantes que lo único que hacen es lanzar titulares en los diarios”.

Cómplices del desmanejo

«Nosotros nos estamos preparando para gobernar la ciudad y para eso estamos trabajando en un plan de transporte que lo vamos a proponer a la ciudadanía de cara a las elecciones del año que viene”, adelantó. “Mientras tanto vamos a seguir cumpliendo el rol para el cual nos eligieron que es el de controlar y exigir al municipio le haga cumplir a esta empresa el pliego de bases y condiciones de la concesión para que mejoren la frecuencia, para que mejoren las unidades en las calles, en definitiva para que mejoren el servicio y que deje de ser cómplice de todo el desmanejo que hay con respecto al transporte público en la ciudad”, redondeó.

Espantoso

“Por eso la última aparición pública del intendente fue espantosa porque no se sabía si se lo estaba escuchando al intendente o al dueño de la empresa, básicamente defendió a esta y dio entender que la solución del problema es ajustar sobre el bolsillo de la gente, pero esta es una pésima idea y un pésimo diagnóstico de la situación del transporte público en la ciudad”, arremetió.

Vacío de poder

Casadei explicó que el Ejecutivo Municipal decretó la emergencia del transporte y la envía al Concejo Deliberante para que este decreto sea refrendado. “Sin embargo no se habla de transporte público en el consejo porque el oficialismo no tiene la voluntad de buscar las soluciones a los problemas”, explicó.

“El Intendente pide aumento del boleto y es el mismo presidente del HCD, qué debería ser como su mano derecha, dice que primero tiene que haber una mejora del servicio para hablar del aumento del boleto”. ejemplificó.

Sin liderazgo ni poder político

“Hay un mandatario municipal que no tiene liderazgo que carece de apoyo político, y que habla a las claras que las internas del oficialismo están a la orden del día y sobre todo que están primero que los problemas de la gente”, analizó.

Para finalizar añadió «en la ciudad de Formosa se van a cumplir 20 años de que gobierna el mismo signo político, se han pasado por distintos modelos de transporte y por varias empresas, pero lo que no ha cambiado es el signo político qué ha dirigido el destino de la que es el partido justicialista”.

“Entonces el mensaje para los vecinos es que hay que cambiar porque evidentemente el PJ en todas sus variantes no ha tenido la capacidad ni la voluntad de resolver el problema del transporte público en la ciudad”, arremetió.

“Nosotros nos estamos preparando para presentarles a la sociedad una propuesta de reformulación del sistema del transporte público de pasajeros para tratar de darle sostenibilidad en el tiempo y un mejor servicio a la gente”, concluyó.

Comments

comments