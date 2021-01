El Consejo de la Emergencia autorizó a laboratorios privados a realizar testeos de detección de antígenos

1

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 anunció este jueves que varias entidades que nuclean a médicos profesionales, clínicas y sanatorios y establecimientos de diagnósticos, ya se encuentran habilitadas oficialmente para realizar pruebas diagnósticas de detección rápida de antígenos para coronavirus.

“Se trata de una articulación del sistema público de salud con el sector privado”, explicó el médico epidemiólogo Mario Romero Bruno, al señalar que las tres entidades habilitadas para realizar estos testeos son la Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACLISA), Federación Médica de Formosa (FEMEFOR) y Prestadores de Salud.

Al respecto, indicó que el test de detección rápida de antígenos para coronavirus consiste en una prueba “relativamente sencilla, de bajo costo y de rápido diagnóstico”.

Sin embargo, dejó en claro que este sistema cuenta con ventajas y desventajas: “en principio, no es un test confirmatorio, ya que puede dar positivo pero tiene un contexto que debe ser analizado y la única manera de confirmar esto en este momento de pandemia es otra prueba, que es el PCR”.

Precisó que este test se realiza de dos maneras diferentes: una en el Laboratorio de Biología Molecular del HAC y otra metodología de PCR es la que se realiza hoy en muchos lugares de la provincia, como en el laboratorio del Hospital 2 de Abril, en el Interdistrital 8 del Eva Perón, en Las Lomitas, en el Interdistrital Evita, en Ingeniero Juárez, en la UPAC y próximamente en el Hospital Central y en La Nueva Formosa.

Al explicar el proceso de estos testeos, Romero Bruno indicó que ante la presencia de un test de antígeno positivo estas tres instituciones habilitadas desde ayer “están obligadas a informar de este caso al Ministerio de Desarrollo Humano, para proceder a la confirmación utilizando para ello los recursos humanos y técnicos y establecer el contexto epidemiológico del caso”.

“Esta prueba sería como un test que podría orientar a un caso positivo de coronavirus”, resumió el especialista.

Seguidamente, aclaró que la otra situación que se puede dar con este tipo de test es que diera un resultado negativo, pero este hecho “de ninguna manera garantiza que la persona no sea portadora de este virus. Acá hay que reconocer que puede pasar los siete días y no detecta el virus, con lo que este test pierde mucha sensibilidad y por lo tanto no puede descartar un caso positivo”, advirtió.

Más allá de esta “desventaja”, Romero Bruno destacó que se trata “de una herramienta más al que va a tener acceso la mayor parte de la población en poco tiempo, con resultados en menos de una hora”.

Finalmente, aclaró que este tipo de testeos rápidos de detección de antígenos para coronavirus se podrán realizar “en los laboratorios que estén asignados por estas tres instituciones mencionadas”.

