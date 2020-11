El Consejo Superior de la UNaF aprobó reforma del reglamento electoral

1

En su reciente sesión virtual, el Honorable Consejo Superior (HCS) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) resolvió aprobar la adecuación del Reglamento General Electoral vigente en la casa de altos estudios, a los efectos de ampliar la participación en actos electorales de docentes y no docentes.

Fue luego de contar con el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Académicos y Asuntos Económicos del HCS, el cual fue ampliamente consensuado.

Según se puntualizó, dicha Comisión había propuesto la reforma del reglamento electoral vigente en una serie de artículos, con el objetivo de acrecentar la participación del universo de los docentes, sobre todo los interinos, ya que con la reglamentación actual los mismos deben cumplir con dos años de antigüedad para poder tener derecho a la emisión del voto.

De esta manera, con la modificatoria incluida, en el mismo momento en que un docente interino es designado ya puede participar del proceso electivo como elector.

A su vez, se explicó que la reforma también incluye la incorporación de todos los docentes y los no docentes de planta, ya que el reglamento actual sólo comprende a los trabajadores de planta permanente.

De esta manera, con la reformulación introducida, los docentes y no docentes de planta, que son trabajadores regulares de la Universidad, podrán participar de los actos electorales, incrementando así la participación de estos claustros.

Se puso de resalto que esta modificación del Reglamento General Electoral vigente en la casa de altos estudios formoseña se materializa en el marco de autonomía que tienen las Universidades Nacionales para fijar su propio reglamento, respetando las normativas nacionales garantizadas en la propia Constitución Nacional en su artículo 75º, inciso 19, y la LES Nº 24.521.

A los fines de esclarecer la cuestión, se mencionó que cada Universidad Nacional posee su propia reglamentación, ajustada a su realidad, y que la misma difiere una de otra.

A modo de ejemplo, se citaron los casos de la Universidad de Tres de Febrero, donde en las elecciones del claustro no docente pueden integrar el padrón todos los agentes de planta permanente o temporaria de esa casa de estudios, y de la Universidad Nacional de General San Martín, en la que el padrón general de no docentes estará integrado por el personal no docente con cargo en planta permanente, interino o con contrato de locación de servicio.

Sin dudas, este logro de la comunidad universitaria en el marco de la actual gestión del Consejo Superior marca un hito en la vida democrática e institucional de la Universidad pública de todos los formoseños, teniendo en cuenta que se aunó la voluntad de la mayoría en pos del crecimiento y el avance democrático de la institución.

