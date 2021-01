El dirigente gildista Pablo Sosa que denunció ante el INADI a Leo Fernández Acosta esta denunciado por violencia de genero, abusos y por generar distutbios

5

Marisel González, denunció que Pablo Sosa inició incidentes entre originarios.

Este jueves alrededor de las 21:00 hs, familias del barrio NAMQOM, que aguardaban en la Comisaria, por asistencia a los damnificados, por las últimas lluvias registradas fueron víctimas de violencia y abuso por parte de Pablo Sosa (Ex Director de la Comunidad QOM y hermano del actual director del ICA).

El hecho que desató la furia de fue la filmación y toma de fotografías por parte de la joven Marisel González, a la gente que estaba mojada, y esperando “por una ayuda”. La joven comentó que “Fue un hecho lamentable. Pablo Sosa se molestó porque yo estaba filmando y sacando fotos”.

Y relató “Fui a acompañar a mi cuñada, a buscar ayuda ante el Ministerio de la Comunidad ya que su casa estaba inundada. Porque sabíamos que en un galpón del Ministerio había unas 15 familias evacuadas. En donde nos dijeron que teníamos que ir a la Comisaria. Y allí estuvimos esperando hasta las nueve de la noche, junto a otras familias y niños descalzos con hambre. Nos anotaron en una planilla y debíamos esperar, sin ninguna información”.

González afirmó que “Yo comencé a sacar fotos del lugar y a filmar, al mismo momento que iba opinando, de cómo es posible que no den respuestas a la gente. Por lo que Pablo Sosa, se enojó. Y me tiró el celular al piso. Las personas presentes me defendieron y él aún se puso más agresivo”.

Añadió “La policía es cómplice, ya que acatan órdenes de sus superiores para golpearnos. Nos sentimos perseguidos porque ellos manejan información sobre todas las familias de la Comunidad”.

Dejo en claro que no pertenece a ningún partido político, y que solo defiende sus derechos.

