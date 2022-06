El dólar libre marcó un precio récord y el riesgo país rompió el techo de 2.400 puntos

56

El Banco Central fue este lunes un jugador de “toda la cancha”, protagonista en todos los frentes de la rueda financiera. Antes de la apertura de los negocios comunicó una resolución que ajusta los controles sobre las importaciones, una medida que por cuestiones administrativas recortó la demanda de divisas en el mercad mayorista, donde el propio Banco Central se alzó con compras por 250 millones de dólares.

La entidad que preside Miguel Ángel Pesce ratificó además la estrategia de intervenir en el mercado secundario de deuda para rescatar a los bonos del Tesoro en pesos, debido a la insistente salida de fondos privados de esas posiciones.

Los pesos emitidos por el BCRA para rescatar a la deuda soberana tuvieron un destino evidente, según los precios de pantalla: los dólares alternativos al “cepo” anotaron nuevos máximos nominales y también rebotaron con fuerza las acciones.

Los bonos en pesos exhibieron un rebote de precios, con ganancias de 10,1% para el TX24, y de 2,7% para el TX23, una de las emisiones que ajustan por CER y que, en este último caso, vence dentro del actual período presidencial. El TX28 subió 3,1%, y el TX 26, un 3,3 por ciento. Hay que recordar que en lo que respecta a la deuda en pesos, el Banco Central viene interviniendo en esta plaza, en particular con recompras de bonos con vencimiento en el tramo más corto.

El Ministerio de Economía realizará el martes una licitación de títulos del Tesoro en la que buscará cubrir vencimientos por unos 243.000 millones de pesos.

Los bonos en dólares tuvieron otro contundente traspié, con una pérdida promedio cercana al 4% en las emisiones Globales con ley extranjera. El riesgo país, que el viernes había tocado los 2.400 puntos, se volvió a ampliar hasta los 2.430 puntos básicos, un máximo desde julio de 2020.

Pese al visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI), los bonos argentinos cotizan en mínimos históricos y el riesgo país marca niveles por encima de los 2.400 puntos básicos ante la desconfianza de los inversores por las dudas sobre el futuro económico, con una fuerte escalada inflacionaria y peleas políticas en la interna del oficialismo.

La presión sobre los bonos del Tesoro siguió firme, horas antes de otra mega licitación de deuda en pesos este martes 28

“Después del canje realizado por el Tesoro, donde se estima que ingresaron mayormente organismos públicos, esta semana vencen casi 250 mil millones de pesos. Por tanto, la licitación del martes será un verdadero test sobre la capacidad del Gobierno de afrontar los vencimientos”, estimó Roberto Geretto, economista de Fundcorp.

“No es un monto imposible de renovar, pero el contexto no es bueno, donde los bonos en pesos siguen bajo presión, y continúan los rescates en los FCI (Fondos Comunes de Inversión) que disparan más ventas de bonos en el mercado”, agregó Geretto.

El índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires ganó un 3,8%, a 85.712 puntos, luego de perder un 5,1% en pesos durante la semana pasada. Los índices de las bolsas de Nueva York rondaron bajas en un rango de 0,2% a 0,7%, después de un firme ascenso del orden del 6% acumulado la semana pasada.

La mejora del mercado fue liderada por sociedades de buena liquidez que tienen cotización en el exterior, comentaron operadores a Reuters. Entre los ADR y acciones argentinos negociados en dólares en Wall Street destacó el avance de 9,9% en las acciones de Pampa Energía, y de 5% para YPF.

El FMI aprobó la semana pasada la primera revisión del acuerdo por la deuda de USD 44.000 millones, decisión previa al desembolso inmediato de unos USD 4.000 millones que se incorporarán a las reservas internacionales.

Fuente: Rava Bursátil-Precios en dólares.

“Las aguas que navega la política económica del oficialismo se agitarán aún más en el segundo semestre: habrá muchos más pesos dando vueltas y menos dólares”, afirmó Portfolio Personal Inversiones.

“Todos los caminos conducen a una inflación más alta, a menos que hagas el ajuste fiscal. Para el fin del 2022, tenemos 80% de inflación. Si mañana tengo que cambiar el pronóstico, pienso que va a ser para arriba y no para abajo”, señaló en declaraciones radiales Andrés Borenstein, economista Jefe de Econviews. ”El año que viene no consigo que alguien me diga por qué va a bajar la inflación. Por ahora la tenemos en 85%. No tengo muchos problemas en cambiarla a 90% o 95%”, afirmó.

Dólar libre récord

El dólar libre terminó negociado con alza de seis pesos (+2,7%) este lunes, a $232 para la venta, en su precio récord nominal. En lo que va de junio, el billete informal asciende 25 pesos o un 12,1 por ciento.

El dólar mayorista ganó 47 centavos, a 124,71 pesos. La brecha cambiaria alcanzó el 86 por ciento.

También escalaron las cotizaciones bursátiles. El “contado con liquidación” a través del Global 30 (GD30C) llegó a los $246,15, mientras que el dólar MEP con el Bonar 30 (AL30D) fue negociado a 241,25 pesos.

Mientras los operadores del mercado de cambios se abocaron a adaptar los sistemas a los requisitos de las nuevas resoluciones oficiales, los negocios de importación estuvieron restringidos ante las medidas que fueron difundidas poco después de las 10 de la mañana.

Así, el Banco Central dispuso de margen para comprar dólares en el mercado mayorista y reducir el saldo negativo de junio, un mes que se caracteriza por fuertes ingresos de divisas por las exportaciones del agro. Los negocios en el segmento de contado (spot) alcanzaron un importante volumen de unos 608,7 millones de dólares.

Una fuente del mercado indicó que “el BCRA compró más de USD 250 millones como efecto de la nueva normativa que restringió la demanda mientras las entidades ajustan los sistemas. La demanda de energía se mantuvo por encima de los 100 millones de dólares”. Se trató de la compra oficial más abultada en el mercado desde los USD 299 millones del pasado 7 de marzo.

