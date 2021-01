El Dr Zalazar, aseguró que el Virus ingresó por los pasos clandestinos, y que en Las Lomitas no hay personal sanitario infectado

2

786 total views, 786 views today

El doctor Gustavo Zalazar médico rural del oeste y noroeste de la provincia y personal de Guardia del Hospital distrital de Las Lomitas, director y coordinador del Área II sobre la ruta Nº 86 responsable sanitario de Posta Cambio Salazar hasta Puerto Irigoyen, en declaraciones a Radio Parque 89.3, aseguró que los contagios y la circulación comunitaria en Ingeniero Juárez distante a 150 km de Las lomitas, alteró la vida cotidiana normal de esa localidad y tuvieron que poner preventivamente en práctica el protocolo de COVID, sin que esta ahora se haya detectado ningún personal del hospital infectado.

Acá el primer caso positivo fue un aborigen que era pastor y que vino de la zona de Ingeniero Juárez Divisadero, un caso que no se dio acá, y que ya fue trasladado al interdistrital de Formosa, y por todo lo que hoy se habla en las redes y en la radio, la gente voluntariamente se nos acercó al hospital a hacerse los hisopados, al primero de enero todos los casos dieron negativos, aseguró.

Antes de la fiesta de Navidad la gente respetaba bastante bien los protocolos, y al llegar esta época de las fiestas se empezó como a descuidarse, y bueno después con este susto que nos dieron, otra vez la gente respeta cosas básicas como la distancia uno puede ver el alcohol. el barbijo, sin eso no entras me parece excelente por que la única manera es cuidarnos no?, señaló el médico del oeste formoseño.

Si no queremos que no infectemos, tenemos que hacer caso, por que si no está bastante jodida la cosa, porque gracias a las medidas en que la provincia y más que ahora tenemos nuestro ministro de salud, pero no tenemos que confiarnos y tampoco descuidarnos, menos ahora que estamos por empezar con la vacuna, asi que si o si a rajatabla tenemos que respetar las medidas sanitarias, aconsejó.

Conociéndolo al Ministro y con la orden del señor Gobernador el vino a mirar y a recorrer, y acá la directora del hospital le mostraron como esta funcionando, yo creo que lomitas no va a escapar si esto se liberaba si hay muchos pacientes asintomático, no va a escapar a la generalidad que tiene todo el sistema de salud, pero acá esta armado bastante bien, tiene tres camas con respiradores , después las salas de aislamiento tiene todo, explicó.

Y, después hay 3 o 4 centros para los contactos estrechos en Las Lomitas, y otro en el Bañado la Estrella, acá dos escuelas que están para eso y bueno y el portal el hotel que esta funcionando para aislamiento.

Yo creo que se está viendo la forma de acortar la distancia y poder tener un lugar, para que los pacientes vengan y se quedaran acá, pero eso supongo yo que va a resolver el señor Ministro y el señor Gobernador, para ver si se puede adecuar un centro para eso en Lomitas, dijó el doctor Gustavo Zalazar.

Hay personas que están hoy en el aislamiento por contacto estrecho, que han dado negativo, pero tienen que cumplir los catorce días. En las comunidades aborígenes hay gente monitoreadas por la misma policía, también como tiene Juárez, bueno Juárez esta cerrado ahora para casi para todo, significó

Periodista (Guillermina): Si nosotros escuchábamos un audio del Intendente de la localidad de laguna yema muy enfadado con las comunidades aborígenes, haciendo hincapié en los caciques, obligándolos a que traten de manejar su comunidad para evitar contagios.

Exacto es como vos decís, en la misma comunidad los pastores hacen reuniones, serían los primeros que tenían que entregarlo para hisoparlo y ver si están infectado o no, para descartar una cuarentena normal como todos los que estamos en esto. En ese sentido tendría que estar así, acá en Lomitas paso mira que hace dos días que se lo buscaba, y creo que anoche lo encontraron recién para poder traerlo al hospital a hisopar. A habido muchas denuncias principalmente de fiestas clandestinas y de gente que vino de Juárez que estuvo en contexto allá, ahora que están en aislamiento en su domicilio, .

Periodista (Guillermina): Doctor para robarle más tiempo ir cerrando me gustaría que me dé su opinión y su consideración como cree que puede continuar este ya que la zona de frontera del oeste el noroeste formoseño que es tan amplia y casi imposible de controlarla la gente que evidentemente fui vino hacia el chaco hacia Bolivia hacia paraguay y por las distintas rutas usted que me dice que está a cargo de la ruta ochenta qué puede ocurrir acá en esta situación se podrá frenar el paso?

En la ruta 86 hay mucha gente que a sido denunciada la misma población, y la misma policía actúa de oficio, se los detiene, se los manda a hisopar acá no te olvides que en Salazar el Centro de Salud, cuenta con un personal que esta idóneo en esto, que es un Auxiliar Bioquímico que va a hisopar, y luego los traen acá al Distrital Lomitas, y de acá se lo manda a Formosa , así que la policía se está actuando, a medida que se va denunciando, y a medida que se los van encontrando se los hace el hisopado, y después la policía cumple el rol en el aislamiento que esta en el domicilio no? a vece se los trae del Bañado la Estrella, cuando entran en forma clandestina a cumplir los catorce día, informó.

Periodista (Guillermina): Así es, bien doctor muchísimas gracias no es como que se ha dado una sorpresa como decíamos el virus que ingresan por esta zona porque y en el temor que tenia el gobierno de la provincia que ingresara por toda la gente ingresó por el ingreso autorizado por la Corte Suprema de Justicia y el virus ingreso por las zona de frontera.

Si entró por la zona de frontera, por esas personas que ingresaron por la zona de nueva Pompeya, el Yacaré, de la zona de Laguna Yema que pasan el río en una canoa en una lanchita por distintos lugares clandestinos, de gente de los parajes que no toman la debida conciencia del riesgo que corren, y ahora que ha llovido estos últimos días, acá el río esta crecido, el río Bermejo es un río bastante traicionero, peligroso y bueno si ellos se arriesgan, a veces le sale bien y a veces quedan ahí, son caminos de tierra, senderos, pero en los lugares estratégicos esta la policía , los controla y los detiene, concluyó .

Comments

comments