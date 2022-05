El Gobierno le prohibió el ingreso a la Argentina de una diputada chavista acusada de corrupción y violaciones a los derechos humanos

El Gobierno le prohibió el ingreso al país a la diputada venezolana María Iris Varela Rangel, que tiene causas de corrupción y violaciones a los derechos humanos en su país. La diputada viajó desde Brasilia en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, pero figura en un listado de personas ligado al régimen de Nicolás Maduro con prohibición de ingreso.

Según informó la Dirección de Migraciones, Varela Rangel aterrizó ayer en el aeropuerto Jorge Newbery a la 01:05 AM, en el vuelo AR1289, procedente de Brasilia.

Varela Rangel, que tiene el cargo de primera vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, tiene prohibición de ingreso y tránsito por un acuerdo firmado por la Cancillería durante la presidencia de Mauricio Macri.

“La prohibición surge del listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC.30/RES.1/19 rev. I, aprobada por la Trigésima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores actuando como Órgano de Consulta en Aplicación del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR)”, dice el comunicado de Migraciones.

Varela Rangel aparece en el lugar 26 de un listado de 29 personas. El último en la lista es Alex Saab, el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, preso en Miami desde octubre de 2021.

FILE PHOTO: Alex Saab Moran is seen in a booking photograph available to Reuters on October 17, 2021. Broward County Sheriff’s Office/Handout via REUTERS