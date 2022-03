“El Gobierno por irresponsabilidad del presidente y la vice está un tobogán, en una montaña rusa que siempre va en caída”

55

El diputado nacional de la UCR Mario Negri en dialogo con Radio Parque, aseguró que por irresponsabilidad tanto el presidente como la vicepresidente, por una bicefalia enfrentados en el poder nos pone en una situación de enorme dificultad que atenta contra la gobernabilidad y a La Cámpora les importa un carajo sostener el gobierno.

También se refirió al reclamo del campo por la situación crítica del sector y el impedimento de viajar a Formosa del presidente de la FFA Carlos Achetoni.

El legislador manifestó que este es un gobierno producto de una bicefalia qué nació mal, porque el poder siempre lo tiene uno, no dos y en este caso el poder lo tenía la vicepresidenta, pero busco a alguien para que sea presidente, en segundo lugar cuando la crisis se traslada al parlamento perdiéndose el control del propio bloque es porque el gobierno está en un tobogán, es una montaña rusa de un gobierno que sube y baja y es peligroso porque siempre va en caída, si a eso se le suma que está débil el presidente, débil el gobierno e internacionalmente con los papelones más grandes del mundo cómo se está en una situación de enorme dificultad.

El parlamentario sostuvo que “son irresponsables tanto el presidente como la vicepresidente porque no pueden agarrar al pueblo argentino como rehén y pelearse por el poder porque fue esto lo que los unió, no una idea, es la receta del populismo, y eso es a lo que tiene acostumbrado el kirchnerismo, por eso les molestan las instituciones, les molesta los controles, el mandatario nacional estuvo empoderado al inicio de la pandemia pero hizo de la cuarentena un programa nacional y el mejor ejemplo esto es Formosa, de un estado dentro de otro estado”.

«Encima han elegido un modelo antiguo por el cual la inflación es un aliado del gobierno que mata a la gente, mientras el gobierno licua las deudas, fabrican plata si bien ahora no lo pueden hacer mucho por el acuerdo con el fondo aunque tengo dudas de que lo vayan a cumplir, entonces con la inflación licua las deudas pero también matan el salario y las jubilaciones, después ofrecen lo mismo que en el pasado “milanesa para todos”, “control de las exportaciones”, “prohibición de exportar”, meter impuestazos, aumentar las retenciones, es decir se han aprovechado de una fatiga social inmensa, con una sociedad resignada por el efecto de la pandemia y con eso atropellan hacia delante», advirtió.

Además enuncio que “el campo les dio 20 mil millones de dólares cosa que hace años no tenían, pero esta plata se le fue entre los dedos y la primera ocurrencia fue sacarle aunque sea: a los que exportan, es un gobierno que no tiene divisas y que al peso término de devaluarlo y se quedaron sin monedas por lo tanto nunca se vio un gobierno tan malo como este, solo espera que las peleas intestinas que tiene no trepe al escándalo al poder”.

Policía bueno policía malo

«La Cámpora es muy viva en esto, no pelea políticamente yacen de policía bueno policía malo, pero cuando se quedan con las cajas del ejecutivo ahí no hablan, no van a enjuiciar a ninguno que administran las cajas en el ejecutivo, estos no le pelean el presidente lo hacen los que tienen fueros, los diputados y los senadores o algún dirigente político del peronismo suelto, pero si un presidente que no se habla con la vice tiene que llamarlo al cuervo Larroqué para que le dé una mano”, aseguró.

Al próximo gobierno le toca subir el Himalaya y en patas

“La debilidad es extrema, por eso la oposición tiene que estar preparada con una idea de gobierno que no se puede fracasar, ahora al próximo gobierno le toca subir el Himalaya y en patas, porque aun con el acuerdo con el fondo está expatriado el capital para el próximo gobierno, ellos han producido una falta de credibilidad en las instituciones que es muy grande por eso no hay otra opción que prepararse, las próximas elecciones serán distintas a todas las demás porque será de democracia y de verdad, no se pueden prometer las cosas que no se van a cumplir porque eso produce un deterioro muy grande entre la gente y la política y con razón, hay mucha fatiga social porque la sociedad a naturalizado todo, las inseguridades, la pelea de los ministros de seguridad, el papelón Internacional, con un canciller que dejó la librería para ir a hacer política internacional», declaró.

Negri dijo que “no hay gestión de parte del gobierno, por ello se debe explicar a mucha gente que se enojó con el sector de la oposición por apoyar el acuerdo que la última vez que el país entró en default se terminó con un costo altísimo para el sector privado y si esta vez no se asumía la responsabilidad el país sería una paria internacional, no conseguiría en nada para invertir ni las empresas de nadie, la Argentina en pelotas en el mundo esa sería la verdad”, diagnostico.

Para finalizar agregó que “muchos dicen que esto caiga pero hay que recordar que la democracia es lo más importante que se ha logrado en estos últimos 40 años, al recuperar la libertad hay que ejercerla, si viene con una pobreza del 50% pero lo que hay que hacer son cosas por vía de las instituciones, por más que esto está mal no se debe empujar al gobierno si bien ellos a nosotros nos hubieran empujado hace rato, porque los de La Cámpora creen que primero hay que tener la caja del poder y luego solo construir un relato, les importa un carajo sostener el gobierno, y el presidente que no aparece dar batalla y así ha perdido el valor su palabra sin límites, lo mismo en política exterior que impidió que Juntos por el cambio se pronunciara sobre la invasión a Ucrania, ahora no sabe de qué se va a disfrazar”.

Comments

comments