El hotelero Evans dijo que el régimen de Insfrán reacciona mal porque todo el sale mal en pandemia

El empresario hotelero de Formosa, Patricio Evans, quién está en camino de dejar de serlo porque cansado de todo lo que le toca vivir, colocó a la venta su atractivo complejo hotelero, criticó al gobierno de Gildo Insfrán por la forma en que maneja la emergencia sanitaria y aseguró que deberían dejar de ver la paja en el ojo ajeno y ver la viga en la propia.

“En vez de haber aprendido lecciones dentro de esta pandemia por coronavirus, en el gobierno provincial no admiten culpas y mientras tanto, Formosa está segunda en el país en cuanto a casos positivos y muertos, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes”, precisó el hotelero.

También ironizó con las denuncias mentirosas y perversas que fueron inventadas con diversos cargos en su contra y varios otros empresarios por el solo hecho de haber tratado de entregar una nota en Casa de Gobierno en cuyas inmediaciones se originaron incidentes, donde se los involucró con mucho cinismo.

En el programa “Sin Censura” del Dr. Gabriel Hernández, por 89.3 FM Radio Parque, afirmó que jamás tuvo causas judiciales ni problemas policiales, pero ahora, con estas medidas represivas de Insfrán, está imputado en varias causas inventadas con mucha falacia.

En este contexto de causas artificiosas, con muchas trampas desde el mismo estado, comentó que “ni siquiera fuimos los acusados entrevistados con quienes nos denunciaron por los supuestos casos de violencia. No vimos ni a los ministros que nos acusaron ni con Insfrán”, recalcó.

“Ya el solo hecho de haber tratado de presentar una nota reclamando medidas paliativas y más permisos para trabajar, les molesta. Ahora tímidamente desde la organización que nos nuclea, se está pidiendo mayor cantidad de horas para trabajar de noche, pero no alcanza. Es muy seguro llegar a un bar donde están todos los protocolos, te colocan los sanitizantes, alcohol en gel, barbijo para todos y distanciamiento. Garantiza mucho más la salud que estar en una casa reunidos entre muchos”, aseveró.

Volvió a quejarse por las mentiras orquestadas para perjudicarlos policial y judicialmente. “Nos tratan como gangsters y no es así. Como siempre, desde el gobierno tiran la pelota para las tribunas y no se hacen cargo de nada. No se dan cuenta que nosotros no damos más con esta pandemia y falta siempre el diálogo. En el resto del país, hay diálogo con todos los sectores”, afirmó Evans.

Por último, precisó que “el gobierno reacciona mal y no admiten culpabilidad en varios temas. No quieren admitir que la campaña de vacunación viene lenta, mal; que los centros de aislamientos preventivos no funcionaron y se empecina en eso y después tienen que desamarlos de urgencia, Sería bueno que dejen de mirar la paja en el ojo ajeno para ver en la propia. Esto no se trata de acusar a alguien, pero sí que revisen su propia actuación. Tenían que haber aprendido lecciones de todo esto. Hoy Formosa está segunda en el país por la cantidad de contagiados y muertos en proporción a la cantidad de habitantes”, cerró.

