El intendente de Villafañe reconoció que le roba al Estado de a 1 millón y admitió que tiene un patrimonio de 32 millones, «nadie habla de eso, ni cuenta se dan»

Luego del escándalo de la ex intendenta y actual diputada provincial del PJ Eleuteria Roa, otro escándalo asoma en puerta con un audio filtrado de la grabación de una conversación en la que se escucha al intendente de Villafañe, Hugo Onisimchuk, reconociendo que con plata mal habida desviada del erario municipal, y de otros negocios con la provincia tendría un patrimonio de 32 millones de pesos y una flota de camionetas, que nadie se da cuenta.

Cuánto lo que yo voy a robar ahí?

Hugo Onisimchuk, no tuvo filtro a la hora de ostentar lo que supuestamente habría ganado y ganaría durante este año. En la primera parte de la grabación dice que: «37 mil creo que yo vendí a la provincia por un viaje de 280 este mes, más 800 mil pesos, vendí 10 novillos a 80 mil pesos cada uno. Son tres millones y decíme. ¿Cuánto lo que yo voy a robar ahí?¿Cuanto crees que voy a robar si falta plata? Puedo robar un millón de pesos por mes, ponele que yo robo un millón de pesos, no te niego».

Este año llevo vendido y tengo registrado 32 millones, 8 millones tengo facturado a nombre de otros

Mientras habría reconocido que evadía impuestos, continuó diciendo que: «Este año llevo vendido y tengo registrado 32 millones, 8 millones tengo facturado a nombre de otros porque yo no puedo estar inscripto en el ·»coso». Voy a vender por 15 millones de pesos a la provincia, este año y 18 vendí a la «ese». Saqué casi 33 millones. Yo no puedo facturar en un día 12 millones de pesos. libre me tiene que sobrar pues».

La gente no ve que es millonario, creen que solo tiene 3 millones, pero maneja 50 mil hectáreas, 30 millones y 10 camionetas

El jefe comunal, conocido por abrir la boca de más, se habría mofado en la grabación que el pueblo, no se da cuenta que él es millonario, «Aclaró que consigue que la gente siempre ve la misma base, refiriéndose a que sabe ocultar su fortuna, «siempre ve lo mismo por 3 millones. ¿Sabes cuantas hectáreas yo me manejo? 50 mil como mínimo o 30 millones de pesos en campos ajenos. 10 camionetas «co» tengo y nadie habla de eso, ni cuenta se dan«.

Dijo también que: «Vos fíjate que esos 32 millones de pesos este año, ¿Qué hago con tres millones?» Refiriéndose al sueldo de intendente. «Vendí el auto por 900 mil, 2 millones 500 le compré la otra camioneta, ya son cerca de 4 millones 500 y 3 millones cien compre un cabezal, ahí van 7 millones 600 y dos millones que le pagué a… son 9 millones 600, ¡9 millones de pesos!» cerró dando a entender que solo con estos gastos superaba su sueldo de jefe comunal.

En la parte final del audio, el intendente, también habría reconocido que tiene a la mayoría de su personal en negro, al igual que los impuestos a sus ingresos, «De esos 32 millones de pesos, fácil habré invertido 10 o 12 millones y tengo10 millones de pesos gratis. Yo de personal tengo 7 millones de pesos por año y enumeró, «A Cristian yo le pago 30 mil, a Marcelo le pago 30 mil, a Mariano le pago 10 mil, a Ale le pago 10 mil, al otro personal «blanqueado» 47 mil. Ahí nomás sumá son 147 mil. Te digo este mes lo que agarré en efectivo, yo agarré 2 millones porque 1 pagué de impuestos«.

Fuente: Diario El Comercial – «Sin Censuras» Radio Parque

